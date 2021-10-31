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Названы самые популярные у российских туристов направления в локдаун

Майк Габриелян
1 час назад

Локдаун в России сыграл на руку выездному туризму. Соотечественники устремились в Турцию, Египет, Доминиканскую республику и на Кубу. Об этом рассказал председатель «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев, передает Ura.ru.

Названы самые популярные у российских туристов направления в локдаун
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Локдаун сыграл на руку для выездного туризма, которое у нас сейчас в принципе ограничено… Внутри России сейчас с отдыхом проблематично, мы видим, какие ограничения вводит Краснодарский край, в Крыму принимаются беспрецедентные меры», — заявил Бобылев.

По его словам, в условиях локдауна сложился топ-4 пляжных направлений. Они могут удовлетворить спрос всех российских туристов. Это традиционная Турция, с достаточно комфортной сейчас погодой, Египет, Доминикана и Куба.

Эксперты называют перспективными еще несколько направлений. С ноября для российских туристов откроется Малайзия. Также спросом пользуются ОАЭ и Венгрия. У последней нет моря, зато имеются иные плюсы: прямые перелеты, шенгенская виза, признание документов о вакцинации «Спутником».

Минувшим летом сообщалось, что Турция рассчитывает принять не менее 5 млн туристов из России в 2021 году.

https://news.rambler.ru/community/46735844-turtsiya-rasschityvaet-prinyat-ne-menee-5-mln-turistov-iz-rossii-v-2021-godu/

Рынки,РИА Ura.ru,
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