Маск выразил готовность продать акции Tesla ради победы над голодом в мире

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов продать акции своей компании Tesla, если ему объяснят, как полученные средства позволят победить проблему голода в мире.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предложил Маску, который обошел в списке богатейших людей планеты основателя компании Amazon Джеффа Безоса, «отпраздновать это событие», оказав помощь в спасении «42 млн человек от голода всего за 6,6 млрд долларов». Бисли отметил, что Маск заработал на росте акций своих компаний 6 млрд долларов всего за сутки. По словам представителя программы ООН, «это ровно столько, сколько нужно для предотвращения катастрофы», передает ТАСС.

Маск в Twitter предложил ВПП «объяснить, как именно 6 млрд долларов помогут справиться с мировым голодом». В этом случае, заявил Маск, он «сейчас же продаст акции Tesla и сделает это». Он подчеркнул, что отчетность должна вестись в открытых источниках, «чтобы люди видели, каким именно образом распределяются средства».