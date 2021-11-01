Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 84.28
Войти в почту

Маск выразил готовность продать акции Tesla ради победы над голодом в мире

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
6 часов назад

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов продать акции своей компании Tesla, если ему объяснят, как полученные средства позволят победить проблему голода в мире.

Маск выразил готовность продать акции Tesla ради победы над голодом в мире
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предложил Маску, который обошел в списке богатейших людей планеты основателя компании Amazon Джеффа Безоса, «отпраздновать это событие», оказав помощь в спасении «42 млн человек от голода всего за 6,6 млрд долларов». Бисли отметил, что Маск заработал на росте акций своих компаний 6 млрд долларов всего за сутки. По словам представителя программы ООН, «это ровно столько, сколько нужно для предотвращения катастрофы», передает ТАСС.

Маск в Twitter предложил ВПП «объяснить, как именно 6 млрд долларов помогут справиться с мировым голодом». В этом случае, заявил Маск, он «сейчас же продаст акции Tesla и сделает это». Он подчеркнул, что отчетность должна вестись в открытых источниках, «чтобы люди видели, каким именно образом распределяются средства».

Напомним, Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Вторую строчку рейтинга занимает Безос. На третьем месте находится генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.

Рынки,Дэвид Бисли,Илон Маск,Бернар Арно,Джефф Безос,Amazon,Louis Vuitton,ООН,Forbes,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители