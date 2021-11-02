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В Германии рассказали о рухнувших ценах на газ в Европе после одной фразы Путина

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Президент России Владимир Путин обрушил цены на газ в Европе одной фразой. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

В Германии рассказали о рухнувших ценах на газ в Европе после одной фразы Путина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Почти случайное замечание»

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Авторы статьи напомнили, что 27 октября во время заседания кабинета министров российский лидер поручил «Газпрому» наполнить газом подземные хранилища в Германии и Австрии. По мнению президента, дополнительные объемы топлива стабилизируют цены на европейском энергорынке. Глава компании Алексей Миллер заверил президента России, что концерн именно так и поступит, при этом закачка продлится до 8 ноября. После этого Владимир Путин велел информировать его о ходе данного процесса.

Именно эти «почти случайные замечания» позволили странам Европы «вздохнуть с облегчением», утверждается в публикации. На фоне этих заявлений цены на газ в Европе начали падать. В частности, цены фьючерсов на газ в Нидерландах упали на 15 процентов.

Помощь Европе

По данным агентства Bloomberg, в условиях дефицита топлива на выручку Европе придет норвежская международная энергетическая компания Equinor. Крупный конкурент «Газпрома» увеличит поставки газа на европейский рынок.

Кроме того, с предложением использовать свои подземные газовые хранилища (ПГХ) для хранения стратегических запасов топлива выступила и Украина. «Оператор газохранилищ использует около 60 процентов мощностей ПХГ для удовлетворения потребностей Украины в газе. Остальные объемы могут использоваться для работы с иностранными партнерами и решения стратегических вопросов энергетического рынка Украины и Европы», — заявил исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» — оператора ПГХ Украины — Сергей Перелома.

Причина кризиса

Осенью Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне высоких цен на газ: в течение двух месяцев цена неоднократно устанавливала максимальные значения за всю историю. В начале октября цены приближались к 2000 долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились. В качестве причин специалисты называли рекордно низкий уровень заполненности европейских хранилищ и перебои с поставками. Как отметил Владимир Путин, кризис в Европе связан в том числе с сокращением американских поставок. «Они сняли с европейского рынка значительный объем. Кстати, "Газпром" их восполнил, даже поставил больше, чем американцы и поставщики из Ближнего Востока сняли», — сказал глава государства. При этом, по мнению президента, ситуация на газовом рынке Европы остается напряженной.

В свою очередь, комментируя возможную причастность Москвы к энергетическому кризису в ЕС, старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн заявил, что он не был спровоцирован действиями России. Однако американский политик добавил, что страна не сделала ничего, чтобы его смягчить. В то же время Хохштейн признал, что кризис случился из-за различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выразила мнение, что Европе необходимо стать менее зависимой от импорта газа и активнее использовать другие источники энергии. Для этого Симсон предложила вкладывать больше средств в развитие зеленой энергетики.

Рынки,Экономика России,Амос Хохштейн,Сергей Перелома,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,Госдеп США,ЕС,Die Welt,
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