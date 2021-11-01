Акции «Тинькофф» взлетели

Акции материнской компании «Тинькофф банка» TCS Group взлетели в ходе торгов в понедельник, 1 ноября. На 17:42 бумаги подорожали до 7782 рубля за штуку (плюс 6,6 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии), свидетельствуют данные Московской биржи. На закрытии основной торговой сессии за акцию давали 7749,8 рубля (плюс 6,02 процента).

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Индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов составил 4221,49 пункта (плюс 1,72 процента), индекс РТС — 1866,98 пункта (плюс 1,26 процента). Лидерами роста «голубых фишек» Московской биржи стали TCS Group (плюс 6,02 процента, до 7749,8 рубля за акцию), Сбербанк (плюс 4,05 процента, до 370,58 рубля) и «Газпром» (плюс 1,85 процента, до 356,67 рубля). День в минусе закончил только «Яндекс» (минус 0,11 процента, 5872,6 рубля за акцию).

Курс доллара на 18:45 составил 71,23 рубля (плюс 0,28 рубля), курс евро — 82,57 рубля (плюс 0,65 рубля). Биткоин торговался по 61 462,3 доллара за монету (плюс 1,56 процента).