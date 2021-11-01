В России разглядели предвестник кризиса

В конце октября кривая доходности облигаций федерального займа «перевернулась» — долгосрочные бумаги стали предлагаться с более низкой ставкой в сравнении с краткосрочными. На иностранных финансовых рынках такая тенденция была предвестником кризиса и рецессии, пишут «Известия».

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На доходность любых облигаций влияет срок их погашения. В норме зависимость прямая: чем более долгосрочной является бумага, тем выше ставка по ней. Что касается кривой, то порой она приобретает форму параболы: до определенной отметки доходность повышается, после чего снижается. В ряде случаев может возникать обратная зависимость между сроком погашения облигаций и доходностью — линия инвертируется полностью.

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Согласно эмпирическим наблюдениям за американским финансовым рынком, подобная инверсия кривой может означать нечто неблагоприятное для будущего.

В России на последней неделе октября кривая доходности также стала параболой. Котировки государственных облигаций претерпели обвал, при этом доходность, напротив, выросла, в итоге ставки по двух- и трехлетним облигациям были на 0,2–0,3 п.п. выше, чем для бумаг со сроком погашения семь лет или больше.

По мнению экспертов, сейчас говорить об угрозе кризиса рано. Инверсия кривой отражает другие процессы на фондовом рынке, в частности, — динамику ключевой ставки.

«По-видимому, степень инвертированности кривой может и возрасти, если рынок начнет закладываться на рост ставки до 8,5% (возможность этого не исключает прогноз ЦБ). Посмотрим, какие будут данные по инфляции до середины декабря», — заявил «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Ковалев.

При этом он отметил, что в России кривая была инвертирована в 2015—2019 годах, и вряд ли это сигнализировало о кризисе.

«Я бы говорил о том, что инвертированность кривой — это, скорее, предвестник того, что рынок ожидает, что тренд на ужесточение процентной политики рано или поздно прервется», — отметил Ковалев.

Управляющий директор отдела корпоративных, суверенных и ESG рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов объяснил инверсию реакцией рынков на резкий рост ключевой ставки ЦБ.

Сегодня инвертированная кривая доходности ОФЗ в большинстве своем закладывает будущее снижение ставки и инфляции, чем рецессию, указал аналитик «БКС Мир инвестиций» Антон Куликов.

Однако, как отметил эксперт, наблюдаемая инфляция в основном обусловлена сильным повышением цен на сырье по всему миру и обесцениванием рубля. Он считает, что сырьевые товары в 2022 году прекратят дорожать. Такой расклад событий будет сигнализировать о снижении инфляции и ставки, что и заложено в доходности длинного конца кривой ОФЗ.