Цены на летнее дизельное топливо установили новый рекорд

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены на летнее дизельное топливо во время торгов обновили рекорд от 26 октября 2021 года. Стоимость топлива достигла 52 480 рублей за тонну. За неделю она выросла на 0,2%. Биржевые цены в России растут вслед за европейскими ценами, несмотря на действующий демпфирующий механизм. Параллельно с дизелем неуклонно дорожают бензин и мазут.

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С 26 октября стоимость летнего дизельного топлива поднялась на 0,2%. Неделей ранее рекордная цена составляла 52 420 рублей за тонну. Параллельно с летним топливом подорожали межсезонное (до 53 640 рублей, или на 0,1%) и зимнее (до 58 980 рублей за тонну, или на 0,07%). До 26 590 рублей подорожал мазут, до 53 550 рублей — АИ-92, до 54 660 рублей — АИ-95. Их прирост составил 0,5%.