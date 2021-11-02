Сбер Управление Активами подарит паи тем, кто вложится в ПИФы в Зелёный день

В рамках акции «Зелёный день», приуроченной к 180-летию СберБанка, Сбер Управление Активами дарит кешбэк за первые инвестиции в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Так, за покупку паёв ПИФов со 2 ноября по 20 декабря включительно клиенты получат:

- на сумму паёв от 5000 до 9999 рублей — паи на 1000 рублей;

- от 10 000 до 14 999 рублей — паи на 2000 рублей;

- от 15 000 рублей — паи на 3000 рублей.

А если приобрести паи на сумму от 20 тысяч рублей 11 или 12 ноября, то Сбер Управление Активами начислит кешбэк в виде паёв на 3999 рублей.

Воспользоваться этими предложениями клиенты банка, ещё не имеющие паёв участвующих в акции фондов, могут в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Евгений Зайцев, генеральный директор Сбер Управление Активами:

«Мы продолжаем наблюдать растущий интерес жителей России к инвестициям в ценные бумаги. Паевые инвестиционные фонды — это отличный способ начать зарабатывать на фондовом рынке для тех, у кого нет опыта или времени самостоятельно подбирать ценные бумаги и совершать операции. Зелёный день — отличный шанс для тех, кто только думает сделать первый шаг к этому, потому что можно получить кешбэк и таким образом увеличить доходность своих вложений сразу на 20%».

В акции участвуют 14 открытых ПИФов:

- «Сбер — Фонд облигаций «Илья Муромец»;

- «Сбер — Фонд перспективных облигаций»;

- «Сбер — Валютные облигации»;

- «Сбер — Денежный»;

- «Сбер — Фонд акций «Добрыня Никитич»;

- «Сбер — Сбалансированный»;

- «Сбер — Природные ресурсы»;

- «Сбер — Глобальный Интернет»;

- «Сбер — Потребительский сектор»;

- «Сбер — Биотехнологии»;

- «Сбер — Глобальные акции»;

- «Сбер — Электроэнергетика»;

- «Сбер — Финансовый сектор»;

- «Сбер — Золото».