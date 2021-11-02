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Инвестиционный стратег рассказал о «минах» для рубля

Лера Букина
1 час назад

Основные «мины» для российской валюты в ближайшем будущем могут лежать в общерыночной плоскости в разрезе стоимости энергоносителей, заявил агентству «Прайм» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Кроме того, возможны и негативные геополитические «сюрпризы», а новые локдауны могут ударить по ценам на нефть.

Россиянам раскрыли «мины» для рубля
Фото: ТАССТАСС

Обычно ноябрь и декабрь являются худшими для рубля месяцами. Однако в этом году историческая закономерность может быть нарушена, заявил Бахтин. Российской валюте уже удалось укрепиться с начала года более чем на 4% к доллару и на 9% — к евро. Центробанк, вероятно, продолжит политику ужесточения и поднимет ключевую ставку, считает эксперт. Также он усомнился в скором разрешении глобального энергокризиса. И хотя на геополитическом фронте отсутствуют критические угрозы, определенные риски сохраняются, предупредил финансист.

По его мнению, на общий аппетит к риску могут повлиять монетарное ужесточение в США и ситуация с пандемией коронавируса.

«На фоне не ослабевающих вирусных рисков новости о сворачивании монетарных стимулов могут быть восприняты особенно болезненно. Для валютного рынка это значит рост доллара, который сделает более уязвимыми позиции валют развивающихся стран», — отметил Бахтин.

Однако на краткосрочном горизонте он не ожидает существенного ослабления российской валюты. До конца ноября пара доллар-рубль должна сохраниться в диапазоне 69,5-73,5, евро-рубль — 81-84, подытожил финансист.

Ранее в Счетной палате рассказали, что у рубля есть шансы на укрепление в 2022 году из-за жесткой кредитно-денежной политики Центробанка, растущего экспорта и высоких цен на нефть. В ведомстве отметили, что расширение торгового баланса до десяти процентов ВВП в 2022 году должно оказать поддержку российской валюте. Дополнительными факторами стабильности рубля могут стать рост инвестиций и приток капитала.

Рынки,Александр Бахтин,Счетная палата,Центральный банк России,
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