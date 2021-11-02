В США предсказали взлет цен на нефть до $120 за баррель

Стоимость нефти марки Brent может повыситься до $120 за баррель к концу июня 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Bank of America.

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В Bank of America считают, что на дополнительное ускорение роста цен может повлиять повышение спроса на бензин, дизельное и авиационное топливо в связи с ограничениями перерабатывающих мощностей.

Ранее президент России Владимир Путин допустил подорожание нефти до $100 за баррель. Он заявил, что Россия и ее партнеры по ОПЕК+ делают все, чтобы нефтяной рынок стабилизировался, не допускают резких скачков цен.

Прогноз Путина встревожил Соединенные Штаты, Японию и Индию, крупнейших мировых импортеров нефти. Официальные представители данных стран пытаются убедить ОПЕК+ увеличить добычу «черного золота» для компенсации значительного роста цен на бирже.