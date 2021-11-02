Аналитики спрогнозировали подорожание Brent до $130

В долгосрочной перспективе на несколько лет стоимость нефти сорта Brent может вырасти до $120–130 за баррель. Такой прогноз дал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин, сообщают «Известия».
Накануне Bloomberg со ссылкой на Bank of America Corp. (BofA) написал, что конгломерат увеличил прогноз по стоимости нефти Brent до $120 за баррель в июне 2022 года. Подчеркивается, что рост спроса на бензин, дизельное и авиатопливо в совокупности с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить подорожание нефти в следующем году.
Согласно данным лондонской биржи ICE на 12:00 мск, декабрьский фьючерс Brent торгуется по $85,13 за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть этого же сорта торгуется по $85,12.
Звездин заявил, что локально стоимость нефти сейчас перегрета и «вот-вот может пойти в коррекцию в связи с неоправданно высокой ценой».
Он отметил, что в долгосрочной перспективе цена на черное золото будет только увеличиваться, и на это влияет ряд факторов, первый и самый значительный из которых — энергетический кризис.
«Хотя синоптики прогнозируют относительно спокойную зиму, в целом энергетический кризис может усилиться зимой, чем подогреет спрос к сырью. Следует напомнить, что ранее, зимой 2021 года, «зеленая» энергетика показала свою неэффективность, из-за чего инвесторы и бизнес перестали верить в возобновляемые источники [энергии]» — пояснил аналитик.
Звездин уточнил, что на стоимость нефти влияет и тотальное банкротство сланцевых добытчиков, произошедшее в пандемию. По словам эксперта, отрасль еще не восстановилась после такого ощутимого падения, и необходимо больше времени для «компенсации этого краха».
В свою очередь директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что цена за баррель Brent может подняться до $120 в случае, если «ситуация в мировой экономике будет оставаться нормальной, и скачок цен на газ ничего не испортит».
Он отметил, что это не основной сценарий развития событий, но один возможных и даже «позитивных вариантов».
«Тем более что постепенный переход к «зеленой» экономике приведет к тому, что стандартных ресурсов будет становиться все меньше», — заключил эксперт.