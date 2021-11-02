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Рост до $130 за баррель: нефти предсказали взлет цен

Елена Прошина
32 минуты назад

В долгосрочной перспективе на несколько лет стоимость нефти сорта Brent может вырасти до $120–130 за баррель. Такой прогноз дал финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин, сообщают «Известия».

Аналитики спрогнозировали подорожание Brent до $130
Фото: ТАССТАСС

Накануне Bloomberg со ссылкой на Bank of America Corp. (BofA) написал, что конгломерат увеличил прогноз по стоимости нефти Brent до $120 за баррель в июне 2022 года. Подчеркивается, что рост спроса на бензин, дизельное и авиатопливо в совокупности с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить подорожание нефти в следующем году.

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Согласно данным лондонской биржи ICE на 12:00 мск, декабрьский фьючерс Brent торгуется по $85,13 за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть этого же сорта торгуется по $85,12.

Звездин заявил, что локально стоимость нефти сейчас перегрета и «вот-вот может пойти в коррекцию в связи с неоправданно высокой ценой».

Он отметил, что в долгосрочной перспективе цена на черное золото будет только увеличиваться, и на это влияет ряд факторов, первый и самый значительный из которых — энергетический кризис.

«Хотя синоптики прогнозируют относительно спокойную зиму, в целом энергетический кризис может усилиться зимой, чем подогреет спрос к сырью. Следует напомнить, что ранее, зимой 2021 года, «зеленая» энергетика показала свою неэффективность, из-за чего инвесторы и бизнес перестали верить в возобновляемые источники [энергии]» — пояснил аналитик.

Звездин уточнил, что на стоимость нефти влияет и тотальное банкротство сланцевых добытчиков, произошедшее в пандемию. По словам эксперта, отрасль еще не восстановилась после такого ощутимого падения, и необходимо больше времени для «компенсации этого краха».

В свою очередь директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что цена за баррель Brent может подняться до $120 в случае, если «ситуация в мировой экономике будет оставаться нормальной, и скачок цен на газ ничего не испортит».

Он отметил, что это не основной сценарий развития событий, но один возможных и даже «позитивных вариантов».

«Тем более что постепенный переход к «зеленой» экономике приведет к тому, что стандартных ресурсов будет становиться все меньше», — заключил эксперт.

Рынки,Владимир Брагин,Bank of America,Bloomberg,газета "Известия",
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