Россию обвинили в нежелании спасать Европу газом

Аналитики Bloomberg обвинили Россию в нежелании спасать Европу дополнительными поставками газа на фоне продолжающегося энергетического кризиса.

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Издание обращает внимание на отказ «Газпрома» от резервирования дополнительных транзитных мощностей по территории Украины и Польши. Такое поведение последовало за словами российского президента Владимира Путина о готовности удовлетворять повышенный спрос со стороны европейских потребителей за счет дополнительных поставок.

Авторы отмечают, что «Газпром» по-прежнему может зарезервировать дополнительные транзитные мощности на ежемесячных аукционах, хотя распределение экспортных потоков в пользу азиатских стран не свидетельствует о таком намерении компании.

В этой связи снова звучат аргументы политиков, обвиняющих Россию в желании использовать европейский энергетический кризис, вызванный ограничением поставок и растущим спросом, и обернувшийся рекордно высокими ценами на спотовом и срочном рынках, для давления на Брюссель в вопросе сертификации газопровода «Северный поток-2».