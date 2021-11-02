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Россию обвинили в нежелании спасать Европу газом

Lenta.ru
1 час назад

Аналитики Bloomberg обвинили Россию в нежелании спасать Европу дополнительными поставками газа на фоне продолжающегося энергетического кризиса.

Россию обвинили в нежелании спасать Европу газом
Фото: ReutersReuters

Издание обращает внимание на отказ «Газпрома» от резервирования дополнительных транзитных мощностей по территории Украины и Польши. Такое поведение последовало за словами российского президента Владимира Путина о готовности удовлетворять повышенный спрос со стороны европейских потребителей за счет дополнительных поставок.

Авторы отмечают, что «Газпром» по-прежнему может зарезервировать дополнительные транзитные мощности на ежемесячных аукционах, хотя распределение экспортных потоков в пользу азиатских стран не свидетельствует о таком намерении компании.

В этой связи снова звучат аргументы политиков, обвиняющих Россию в желании использовать европейский энергетический кризис, вызванный ограничением поставок и растущим спросом, и обернувшийся рекордно высокими ценами на спотовом и срочном рынках, для давления на Брюссель в вопросе сертификации газопровода «Северный поток-2».

«Газпром» урезал транзит через Украину еще на треть

Днем 2 ноября на фоне сообщений об отказе «Газпрома» от дополнительных поставок стоимость газа в Европе снова выросла. Повышение цены декабрьского фьючерсного контракта с поставкой на нидерландском хабе TTF в течение дня достигало четырех процентов. На момент публикации оно составило 1,5 процента, котировки равнялись 66,6 евро за мегаватт-час, или 814,1 доллара за тысячу кубометров.

Рынки,Владимир Путин,Газпром,Bloomberg,
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