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Молдавия вернет Украине газ

Елена Прошина
25 минут назад

Молдавия в ближайшее время планирует вернуть газ, который она на время энергетического кризиса в стране занимала у Украины и Румынии для поддержания давления в газопроводе, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и экономики Андрей Спыну на своей странице в Facebook.

Молдавия вернет Украине газ
Фото: ТАССТАСС

Ранее «Молдоватрансгаз» сообщил, что Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы. Румыния также оказала поддержку в виде помощи в обслуживании системы передачи природного газа. В компании подчеркивали, что долг будет возвращен, когда в Молдавии будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы, для внутреннего потребления.

«Меры, которые должны быть приняты на ближайший следующий период: <…> компенсация объемов природного газа, взятых с оперативных балансировочных счетов украинской и румынской системы транспортировки природного газа. Компенсация объемов потребляемой электроэнергии из электроэнергетической системы Украины путем увеличения графика производства МГРЭС», - написал Спыну.

По его словам, «все приходит в норму»: давление во всех сегментах транспортной системы «Молдоватрансгаза» выше критических значений и продолжает расти. Он добавил, что на сегодняшний день в Кишиневе из 4430 объектов уже подключены к отоплению 3335 (около 75%).

С миру по нитке: Молдавия взяла газ в долг у Украины и Румынии

Ранее Молдавия ввела режим ЧП из-за энергетического кризиса в стране, так как стране не удавалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа. Переговоры завершились 29 октября продлением контракта на поставку топлива на пять лет. C 1 ноября Молдавия получает газ в полном объеме.
Рынки,Газпром,
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