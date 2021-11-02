Молдавия вернет Украине газ

Молдавия в ближайшее время планирует вернуть газ, который она на время энергетического кризиса в стране занимала у Украины и Румынии для поддержания давления в газопроводе, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и экономики Андрей Спыну на своей странице в Facebook.

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Ранее «Молдоватрансгаз» сообщил, что Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы. Румыния также оказала поддержку в виде помощи в обслуживании системы передачи природного газа. В компании подчеркивали, что долг будет возвращен, когда в Молдавии будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы, для внутреннего потребления.

«Меры, которые должны быть приняты на ближайший следующий период: <…> компенсация объемов природного газа, взятых с оперативных балансировочных счетов украинской и румынской системы транспортировки природного газа. Компенсация объемов потребляемой электроэнергии из электроэнергетической системы Украины путем увеличения графика производства МГРЭС», - написал Спыну.

По его словам, «все приходит в норму»: давление во всех сегментах транспортной системы «Молдоватрансгаза» выше критических значений и продолжает расти. Он добавил, что на сегодняшний день в Кишиневе из 4430 объектов уже подключены к отоплению 3335 (около 75%).