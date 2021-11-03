Минсельхоз предупредил о росте цен на молочные продукты

Министерство сельского хозяйства РФ допустило возможность повышения цен на молочную продукцию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад ведомства, подписанный заместителем министра Оксаной Лут.
Как пишет издание, стоимость сырого молока у производителей достигла 27,6 рублей за кг (+7,7% за год), а пастеризованного — 49,1 (7,9%). Цена сливочного масла составила 526,3 рублей за кг (5,9%), а сыров — 391,5 (4,1%).
Согласно данным министерства, в отрасли с 1 сентября продукцию, которая может стоить производителю дополнительных затрат, необходимо маркировать. Именно это может стать причиной роста цен на молочные продукты.
Также в докладе подчеркивается, что производители на протяжении года сдерживали резкое повышение себестоимости продукции. Минсельхоз в качестве компенсации за подорожавшие корма для скота планирует выделить компаниям 10 млрд рублей субсидий для решения этой проблемы.
В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о подобных мерах, которые помогут предотвратить повышение стоимости продуктов из-за трат на маркировку. Однако некоторые производители продолжают уведомлять магазины о подорожании молочной продукции на 5% с 1 декабря.