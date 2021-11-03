Минсельхоз предупредил о росте цен на молочные продукты

Министерство сельского хозяйства РФ допустило возможность повышения цен на молочную продукцию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад ведомства, подписанный заместителем министра Оксаной Лут.

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Как пишет издание, стоимость сырого молока у производителей достигла 27,6 рублей за кг (+7,7% за год), а пастеризованного — 49,1 (7,9%). Цена сливочного масла составила 526,3 рублей за кг (5,9%), а сыров — 391,5 (4,1%).

Согласно данным министерства, в отрасли с 1 сентября продукцию, которая может стоить производителю дополнительных затрат, необходимо маркировать. Именно это может стать причиной роста цен на молочные продукты.

Также в докладе подчеркивается, что производители на протяжении года сдерживали резкое повышение себестоимости продукции. Минсельхоз в качестве компенсации за подорожавшие корма для скота планирует выделить компаниям 10 млрд рублей субсидий для решения этой проблемы.