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В Минсельхозе допустили рост цен на молочные продукты

Елена Прошина
1 час назад

Министерство сельского хозяйства РФ допустило возможность повышения цен на молочную продукцию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад ведомства, подписанный заместителем министра Оксаной Лут.

Минсельхоз предупредил о росте цен на молочные продукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет издание, стоимость сырого молока у производителей достигла 27,6 рублей за кг (+7,7% за год), а пастеризованного — 49,1 (7,9%). Цена сливочного масла составила 526,3 рублей за кг (5,9%), а сыров — 391,5 (4,1%).

Согласно данным министерства, в отрасли с 1 сентября продукцию, которая может стоить производителю дополнительных затрат, необходимо маркировать. Именно это может стать причиной роста цен на молочные продукты.

Также в докладе подчеркивается, что производители на протяжении года сдерживали резкое повышение себестоимости продукции. Минсельхоз в качестве компенсации за подорожавшие корма для скота планирует выделить компаниям 10 млрд рублей субсидий для решения этой проблемы.

В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о подобных мерах, которые помогут предотвратить повышение стоимости продуктов из-за трат на маркировку. Однако некоторые производители продолжают уведомлять магазины о подорожании молочной продукции на 5% с 1 декабря.

Рынки,Оксана Лут,Минсельхоз,Минпромторг,газета "Известия",
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