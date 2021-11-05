Мировые цены на продукты достигли максимума за 10 лет

В октябре 2021 года цены на продовольствие в мире выросли до десятилетнего максимума. Наибольший рост показали растительные масла, зерновые культуры и молочная продукция. Продукты стали дороже на 3% по сравнению с сентябрём 2021 года и на 31,3% по сравнению с октябрём 2020-го, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Среднее значение индекса цен на продукты достигло 133,2 пункта и превысило уровень июля 2011 года. Рост индекса продолжается уже третий месяц подряд, уточнили в организации. Эксперты объяснили это продолжающимся повышением мировых цен на растительные масла, зерновые и молочную продукцию. Цены на зерно в октябре 2021 года выросли на 3,2% по сравнению с сентябрём и на 22,4% год к году. Пшеница подорожала на 5% к сентябрю и на 38,3% в годовом выражении. Эксперты отметили, что цены растут от ограниченного экспортного предложения на мировых рынках из-за урожая, который оказался меньше ожидаемого в главных странах экспортёрах — Канаде, России и США. Кроме того, выросли цены на ячмень, кукурузу и рис. Индекс цен на растительные масла в октябре вырос на 9,6% по сравнению с сентябрём и также достиг максимума. Это случилось из-за подорожания пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел. Цены на пальмовое масло идут вверх несколько месяцев подряд из-за опасений низких объёмов производства в Малайзии из-за нехватки работников мигрантов. Молочная продукция в октябре подорожала на 2,2% по сравнению с сентябрём и на 15,5% год к году на фоне резкого роста котировок мировых цен на сливочное масло, обезжиренное сухое молоко и цельное сухое молоко из-за активного спроса и стремления покупателей увеличить запасы. На это повлияло сезонное снижение предложения и сокращение запасов, а также медленное производство молока в странах Тихого океана. Цены на сахар в октябре, напротив, снизились на 1,8% к сентябрю. До этого сахар дорожал 6 месяцев подряд. При стоимость сахара всё равно на 40% выше, чем в октябре 2020 года. Это вызвано беспокойством из-за сокращения производства в Бразилии. Ранее правительство России ввело ограничения на полгода на экспорт азотных удобрений, чтобы избежать роста цен на продукты. Вывозить разрешено 5,9 млн т азотных удобрений и 5,35 млн т сложных смесей, содержащих азот. Распределением объёмов между экспортёрами займётся Минпромторг. Фото: Pixabay, Pixabay License