Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Прокачку газа в Германию по трубопроводу Ямал - Европа вновь остановили

ТАССиещё 1
1 час назад

Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию вновь прекратились в субботу, начался реверс в обратном направлении, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа прекратились
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поставки газа прекратились в период с 09:00 до 10:00 мск. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он составляет порядка 139,5 тыс. куб. м в час.

Ранее прокачка в Германию по маршруту Ямал - Европа возобновилась в четверг днем после пяти дней остановки и реверсных поставок.

Молдавия решила взвинтить цены на газ для населения после сделки с Россией

В "Газпроме" тогда сообщали, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а "колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей".

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.
Рынки,Газпром,
102
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители