Названы самые востребованные профессии в России в пандемию

Наиболее востребованными профессиями в России из-за пандемии коронавируса стали курьеры, грузчики и строители. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого.

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По его словам, компании активно переманивают к себе этих работников, предлагая им высокую зарплату.

Корицкий рассказал, что из-за пандемии на рынке труда в стране возник дефицит кадров, поскольку бизнес, который пережил во время пандемии упадок, восстанавливается быстрее, чем активность соискателей. Так, в III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий выросло на 48%, в то время как число резюме - на 3%.

Корицкий объяснил данную ситуацию тем, что люди боятся менять работу в нестабильной ситуации, а также с оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала.

Директор департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter Наталья Данина добавила, что свою роль сыграло снижение внутренней миграции. Но ключевым фактором, по ее мнению, стал «эффект демографической ямы».