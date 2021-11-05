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Названы самые востребованные профессии в России в пандемию

Ювелина Бернст
41 минуту назад

Наиболее востребованными профессиями в России из-за пандемии коронавируса стали курьеры, грузчики и строители. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого.

Названы самые востребованные профессии в России в пандемию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, компании активно переманивают к себе этих работников, предлагая им высокую зарплату.

Корицкий рассказал, что из-за пандемии на рынке труда в стране возник дефицит кадров, поскольку бизнес, который пережил во время пандемии упадок, восстанавливается быстрее, чем активность соискателей. Так, в III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий выросло на 48%, в то время как число резюме - на 3%.

Корицкий объяснил данную ситуацию тем, что люди боятся менять работу в нестабильной ситуации, а также с оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала.

Директор департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter Наталья Данина добавила, что свою роль сыграло снижение внутренней миграции. Но ключевым фактором, по ее мнению, стал «эффект демографической ямы».

Как стало известно ранее, за последний год больше всего выросли зарплаты нянь, домработниц и охранников.

Рынки,Наталья Данина,газета "Известия",
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