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Порошенко о Зеленском: народ сбросил розовые очки

Газета.Ruиещё 3
14 часов назад

Бывший президент Украины Петр Порошенко высказался в адрес нынешнего главы государства Владимира Зеленского. По словам политика, жители страны "сбросили розовые очки". "Народ уже сбросил розовые очки, и та надежда, которую они лелеяли в 2019 году, связанную с Зеленским, полностью сменилась разочарованием", — передает слова Порошенко "Свободная пресса". Ранее известный политолог Владимир Рогов заявил, что Владимира Зеленского ненавидят во всех регионах Украины. Как отметил он, сегодня глава "незалежной" является лидером антирейтинга. Причем этого антирейтинга он достиг куда быстрее, чем кто-либо из его действующих соперников или прежних в новейшей украинской истории.

Порошенко о Зеленском: народ сбросил розовые очки
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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