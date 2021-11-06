ООН: продовольствие продолжит дорожать по всему миру

Стабильный рост цен на продовольствие наблюдается с июля этого года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

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Согласно индексу продовольственных цен, который составляет FAO и который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, их рост составил 133 пункта, то есть на 3% выше по сравнению с его сентябрьским уровнем. Максимальный рост цен отмечается в категории «на растительные масла» — плюс 9,6%. За ними (из-за ухудшения видов на урожай в основных странах-экспортерах) следуют зерновые — плюс 3,2% и молочная продукция — плюс 2%. Основная причина — небывалое вливание денег в мировую экономику и, как следствие, — инфляция, уверен директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович:

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Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ: «Это предсказуемая ситуация. Это пандемия, это форс-мажорная ситуация, которая возникла в мире и которая продолжается уже два года. Как показывает экономическая история, во время форс-мажоров, пандемий, войн, техногенных катастроф всегда идет мировая инфляция, запускают печатный станок. Сегодня в среднем оценочно выкинули в мире порядка 15 трлн, а то и 17 трлн долларов. Все производители всех активов, в том числе продовольственных, поднимают цены под дешевые деньги».

В том, что происходит на мировом рынке продовольствия, наблюдается немало парадоксов. Например, отмечаются рекордные уровни производства зерновых и торговли ими в 2021 году, притом что прогнозы говорят о сокращении их запасов в 2021-2022 сельскохозяйственном году. Пандемия сыграла свою роль, но это наверняка не единственный фактор, а нынешнюю ситуацию с ценами на продовольствие вовсе нельзя назвать исключительной, уверен главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун:

Василий Узун, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС: «Бывают периоды, которые не всегда имеют четкое объяснение, почему цены растут. Например, перед кризисом 2008-2009 годов цены были еще выше — и это был, наверное, в XXI веке именно максимум. Мы давали даже рекомендации нашим братьям из среднеазиатских республик, что надо вместо хлопка сеять пшеницу, потому что еда стала очень дорогой. Объяснить все это очень сложно. Тогда были свои причины, сейчас — ясно, что пандемия подогревает это, хотя объемы производства существенно не изменились».