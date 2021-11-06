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В Грузии Саакашвили заподозрили в подготовке госпереворота из тюрьмы

Национальная Служба Новостейиещё 3
1 час назад

Экс-президент Михаил Саакашвили из тюрьмы планирует госпереворот. Об этом заявил представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе, сообщает ТАСС. В Грузии считают, что Украина не запросит передачу Саакашвили «С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения № 12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси», — цитирует его Газета.ru. По данным Мгеладзе, сторонники Саакашвили намерены заблокировать государственные учреждения. Он также сообщил, что бывший президент Грузии руководит заговорщиками из тюрьмы. Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы. Бывший президент содержится в Руставской тюрьме и отказывается от пищи.

В Грузии Саакашвили заподозрили в подготовке госпереворота из тюрьмы
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей
Рынки,Михаил Саакашвили,Газета.Ru,ИТАР-ТАСС,
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