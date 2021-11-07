Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе

Рубль вместе с другими валютами ждет данных по американской инфляции, ОПЕК+ фундаментально поддерживает нефтяные цены, а фондовому рынку может угрожать волна распродаж. Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики

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Рубль

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Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля продолжит консолидироваться в диапазоне 71-73 к доллару и 82-84 к евро.

Основную поддержку рублю оказывают многолетние пики по ценам на нефть, газ и другое экспортное сырье, которые обеспечивают повышенный приток валютной выручки в страну. На нефтяном рынке сохраняется дефицит благодаря грамотным действиям стран ОПЕК+, которые аккуратно наращивают добычу под восстанавливающийся после коронакризиса спрос.

Сдерживать укрепление рубля будут покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 9 ноября по 6 декабря увеличит ежедневный объем покупок валюты на 72%, до рекордных 25,9 млрд рублей или 360 млн долларов. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято 7,2 млрд долларов.

Также негативом для рубля является укрепление доллара на мировом рынке из-за признаков пятой волны пандемии COVID-19 и постепенного ужесточения монетарной политики ФРС США. Американский ЦБ с этого месяца начнет сокращать программу выкупа облигаций по 15 млрд долларов в месяц с текущих 120 млрд долларов в месяц, чтобы подготовить почву для повышения долларовой процентной ставки в следующем году.

С точки зрения сезонности последние месяцы года являются достаточно слабыми для курса рубля. За последние тринадцать лет рубль в среднем слабел к доллару на 2% в ноябре и на 2% в декабре. В конце года традиционно возрастает спрос на валюту для закупки импортных товаров для новогодних праздников и для выплаты по внешнему долгу корпораций.

Главной статистикой предстоящей недели и возможным риском для рубля будут данные по инфляции в США за октябрь, которые будут опубликованы в среду. Инвесторы ожидают, что рост потребительских цен в Штатах составит 5,5% г/г. Это максимум за 13 лет и более чем в два раза выше 2%-го таргета ФРС.

В случае более высоких значений инфляции, вероятно, возрастут ожидания того, что американский ЦБ ускорит сокращение монетарной поддержки экономики и рынков для сдерживания роста цен. В этом случае доллар в мире продолжит укрепление и может усилиться отток капитала с развивающихся рынков, что окажет умеренное давление на рубль.

Нефть

- Несмотря на давление на ОПЕК+ со стороны США, сюрпризов от ноябрьского заседания картеля не последовало. ОПЕК+ продолжит действовать по ранее намеченному плану, увеличивая объем добычи темпами 400 тысяч баррелей в сутки, что окажет ценам на нефть фундаментальную поддержку. Инвесторы продолжат следить за фоном переговоров ЕС и Ирана. Здесь вряд ли возможны быстрые решения, но сближение позиций может оказать давление на котировки.

Текущий новостной фон сформирован таким образом, что он не предполагает снижения нефтяных цен ниже отметки 82 долларов за баррель. Наиболее вероятный диапазон котировок остается в пределах 82-85 долларов за баррель.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Российский рынок пытается переломить негативную тенденцию предыдущих сессий, обусловленную слабостью сырьевого рынка. В четверг в наше отсутствие фондовые площадки показали хороший рост, реагируя на итоги заседания ФРС. Американский регулятор ожидаемо сохранил процентные ставки на околонулевом уровне, а также объявил о сокращении с ноября покупок долговых бумаг (QE), производимых в рамках монетарных стимулов. ФРС отметила возможность замедления этого процесса в случае необходимости, а также повторила, что его сроки никак не повлияют на старт повышения процентных ставок, увязанный с наступлением более благоприятных экономических условий. Эти сигналы понравились инвесторам.

Кроме того, в четверг ОПЕК+ решил сохранить ранее утвержденные темпы наращивания добычи. Однако нефтяные цены ускорили снижение из-за негативной реакции США на отказ альянса увеличить предложение нефти. Вашингтон пообещал рассмотреть весь спектр имеющихся инструментов, чтобы гарантировать доступ к энергоносителям.

В пятницу тенденции четверга продолжились: фондовые индикаторы повышались, а нефть находилась под давлением. Несмотря на это, российский рынок удержался от развития нисходящего движения, перейдя к восстановлению. Стоимость сырьевых товаров по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, сохраняя фундаментальную привлекательность наших акций.

Однако ускорение нисходящей динамики сырьевых активов, и прежде всего нефтяных цен, способно вызвать у нас еще одну волну распродаж. Этот риск увеличится в случае ухудшения ситуации на других рынках, которые на фоне объявленного ужесточения монетарной политики ФРС теперь будут более пристально следить за статистикой по экономике США. В среду в стране выходят данные по инфляции, если они превысят ожидания, это способно ухудшить ситуацию на биржах, а также вызвать рост доллара к другим валютам.