Названы идеальные валюты для хранения сбережений

Стало известно, как сохранить и увеличить имеющиеся сбережения, сообщает «Прайм» со ссылкой на начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина.

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По его словам, максимально эффективно это можно осуществить с помощью портфеля валют. В отличие от консервативного портфеля, в который входит рубль, доллар и евро, результативный способ включает в себя и прочие валюты, потенциально более доходные в определенный момент времени. Из валют стран «Большой десятки» в него попали американский доллар, канадский доллар и швейцарский франк.

Финансист назвал идеальными валюты для хранения сбережений доллары и швейцарские франки и призвал хранить средства в них. Что касается укрепления рубля, то Шульгин напомнил, что российская валюта с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4 процента).