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Россиянам назвали идеальные валюты для хранения сбережений

Елена Прошина
56 минут назад

Стало известно, как сохранить и увеличить имеющиеся сбережения, сообщает «Прайм» со ссылкой на начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина.

Названы идеальные валюты для хранения сбережений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, максимально эффективно это можно осуществить с помощью портфеля валют. В отличие от консервативного портфеля, в который входит рубль, доллар и евро, результативный способ включает в себя и прочие валюты, потенциально более доходные в определенный момент времени. Из валют стран «Большой десятки» в него попали американский доллар, канадский доллар и швейцарский франк.

Финансист назвал идеальными валюты для хранения сбережений доллары и швейцарские франки и призвал хранить средства в них. Что касается укрепления рубля, то Шульгин напомнил, что российская валюта с начала 2021 года — лидер роста к доллару (+4 процента).

Ранее аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявил, что российский рубль может обвалиться из-за санкций и пандемии до Нового года. Он отметил, что риски обвала отечественной валюты существуют уже сейчас, хотя цены на энергоресурсы и поддерживают ее. «В каких-то случаях фьючерсы на уголь упали и на 30%. Это негативно отразилось на нефти, которая в последнее время все чаще рассматривается как товар-заменитель для дорогого газа и угля», — заметил Маслов.

Рынки,Андрей Маслов,
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