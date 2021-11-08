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Цены на газ в Европе подскочили

Лера Букина
1 час назад

Стоимость газа в Европе на открытии торгов выросла на 8%, следует из данных биржи ICE Futures. Декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF в первые минуты торгов росли до $960 за тысячу кубометров. К 10:18 мск котировки снизились до $951.

Цены на газ в Европе подскочили
Фото: ТАССТАСС

Рынок находится под влиянием того, что к сегодняшнему дню «Газпром» планировал остановить закачку газа в российские подземные хранилища и начать увеличивать поставки в ПХГ Европы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оператора газотранспортной сети Германии Gascade, поставки по газопроводу «Ямал–Европа» из польского участка в немецкий находятся на нуле, но реверс снизился.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября цены выросли больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это влияет на рост стоимости электричества для жителей ЕС.

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Эксперты объясняют рост цен низким уровнем заполненности европейских газовых хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Европа вошла в сезон активного отбора газа из ПХГ, находясь на многолетнем минимуме по уровню запасов топлива.

В начале ноября немецкое издание Die Welt написало, что президент РФ Владимир Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе. Он поручил «Газпрому» к 8 ноября приступить к повышению объема топлива в европейских подземных газовых хранилищах, глава компании Алексей Миллер пообещал выполнить поручение. В статье говорится, что после поручения российского президента цены фьючерсов на газ в Нидерландах рухнули на 15%.
Рынки,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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