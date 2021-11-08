Цены на газ в Европе подскочили

Стоимость газа в Европе на открытии торгов выросла на 8%, следует из данных биржи ICE Futures. Декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF в первые минуты торгов росли до $960 за тысячу кубометров. К 10:18 мск котировки снизились до $951.

Фото: ТАСС ТАСС

Рынок находится под влиянием того, что к сегодняшнему дню «Газпром» планировал остановить закачку газа в российские подземные хранилища и начать увеличивать поставки в ПХГ Европы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оператора газотранспортной сети Германии Gascade, поставки по газопроводу «Ямал–Европа» из польского участка в немецкий находятся на нуле, но реверс снизился.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября цены выросли больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это влияет на рост стоимости электричества для жителей ЕС.

Эксперты объясняют рост цен низким уровнем заполненности европейских газовых хранилищ, ограничением предложения со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Европа вошла в сезон активного отбора газа из ПХГ, находясь на многолетнем минимуме по уровню запасов топлива.