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Акции Tesla упали в цене на 6% после слов Маска о продаже ценных бумаг

Газета.Ru
1 час назад

Стоимость акций компании Tesla снизилась на 6% после опроса владельца компании Илона Маска в Twitter, где он спросил у своих читателей, стоит ли ему продавать 10% своих акций. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 12.52 мск акции Tesla упали в цене на предварительных торгах в США на 6,23%, до $1145,9 за одну ценную бумагу.

Ранее сообщалось, что токены Tesla упали почти на 7% после опроса Маска в Twitter.

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории

6 ноября американский предприниматель Илон Маск организовал опрос, в котором поинтересовался, стоит ли ему продавать 10% своих акций компании Tesla.

По результатам опроса, большинство пользователей - 57,9% проголосовавших - высказались за продажу акций американского предпринимателя. 42,1% участников опроса не поддержали эту идею.
Рынки,Видео,Илон Маск,
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