Эрдоган раскрыл планы по добыче газа в Черном море

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении усилить разведку газовых месторождений в Черном море и начать использовать добытое там топливо уже в 2023 году, пишет Прайм.
«Мы увеличим наши усилия по разведке месторождений газа в Черном и Средиземном морях. И то, что найдем, добудем. Работаем над тем, чтобы черноморский газ мы смогли использовать уже в 2023 году», — заявил Эрдоган в Анкаре на церемонии открытия здания регулятора энергетического рынка.
В августе 2020 года Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружено месторождение «Сакарья» с запасом газа около 320 миллиардов кубометров Летом 2021 года он заявил об обнаружении еще одного нового месторождения газа в Черном море с запасами более 135 миллиардов кубометров.
По его подсчетам, общие запасы газа на черноморском шельфе составляют около 500 миллиардов кубометров.