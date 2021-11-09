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Эрдоган раскрыл планы по добыче газа в Черном море

Елена Прошина
49 минут назад

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении усилить разведку газовых месторождений в Черном море и начать использовать добытое там топливо уже в 2023 году, пишет Прайм.

Эрдоган раскрыл планы по добыче газа в Черном море
Фото: ReutersReuters

«Мы увеличим наши усилия по разведке месторождений газа в Черном и Средиземном морях. И то, что найдем, добудем. Работаем над тем, чтобы черноморский газ мы смогли использовать уже в 2023 году», — заявил Эрдоган в Анкаре на церемонии открытия здания регулятора энергетического рынка.

В августе 2020 года Эрдоган сообщил, что в Черном море обнаружено месторождение «Сакарья» с запасом газа около 320 миллиардов кубометров Летом 2021 года он заявил об обнаружении еще одного нового месторождения газа в Черном море с запасами более 135 миллиардов кубометров.

По его подсчетам, общие запасы газа на черноморском шельфе составляют около 500 миллиардов кубометров.

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