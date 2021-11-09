Эрдоган раскрыл планы по добыче газа в Черном море

«Мы увеличим наши усилия по разведке месторождений газа в Черном и Средиземном морях. И то, что найдем, добудем. Работаем над тем, чтобы черноморский газ мы смогли использовать уже в 2023 году», — заявил Эрдоган в Анкаре на церемонии открытия здания регулятора энергетического рынка.