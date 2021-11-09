Рост до $100: эксперт дал прогноз по ценам на нефть

Глава независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди на конференции Reuters по сырьевому трейдингу заявил о восстановлении мирового спроса на нефть до уровня 2019 года. В ближайшие 12 месяцев он продолжит расти, несмотря на ограниченное предложение, что может привести к повышению цен на топливо до $100 за баррель, приводит его словам Bloomberg.com.
Дословно цитата Харди звучит следующим образом: «Рыночное предложение будет достаточно ограниченным в следующие 12 месяцев, а спрос будет восстанавливаться благодаря ослаблению ограничений из-за COVID-19, поэтому скачок цен до $100 за баррель, безусловно, возможен».
При этом, по мнению главы Vitol, снизить цену позволит высвобождение топлива из стратегических резервов США. Однако эффект будет краткосрочным.
«Любая продажа стратегических нефтяных запасов США снимет напряжение на рынке до конца года, но в 2022 году ситуация останется напряженной», — приводит слова Харди Reuters.