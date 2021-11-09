Рост до $100: эксперт дал прогноз по ценам на нефть

Глава независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди на конференции Reuters по сырьевому трейдингу заявил о восстановлении мирового спроса на нефть до уровня 2019 года. В ближайшие 12 месяцев он продолжит расти, несмотря на ограниченное предложение, что может привести к повышению цен на топливо до $100 за баррель, приводит его словам Bloomberg.com.