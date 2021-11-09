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Сенаторы попросили Байдена заморозить экспорт нефти

Елена Прошина
1 час назад

Группа, состоящая из 11 сенаторов от Демократической партии, направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом запретить экспорт нефти и использовать стратегический запас для снижения цен на бензин внутри страны, пишет РИА Новости.

Байдена попросили запретить вывоз нефти
Фото: ReutersReuters

«Мы просим вас рассмотреть весь имеющийся в наличии инструментарий для снижения цен на бензин в США. Это включает использование стратегического резерва нефти и запрет на экспорт нефти. Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев», - говорится в послании.

В соответствии с экспертными данными, которые привели сенаторы, цены бензин в США в настоящее время самые высокие с 2014 года.

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Сенаторы считают, что ответственность за кризис лежит на странах ОПЕК, которые «сознательно манипулируют ценами, ограничивая предложение». Также этому способствуют американские нефтедобывающие компании, которые продолжают экспортные поставки.

Рынки,Джозеф Байден,Демократическая партия США,ОПЕК,РИА Новости,
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