Байдена попросили запретить вывоз нефти

Группа, состоящая из 11 сенаторов от Демократической партии, направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом запретить экспорт нефти и использовать стратегический запас для снижения цен на бензин внутри страны, пишет РИА Новости.
«Мы просим вас рассмотреть весь имеющийся в наличии инструментарий для снижения цен на бензин в США. Это включает использование стратегического резерва нефти и запрет на экспорт нефти. Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев», - говорится в послании.
В соответствии с экспертными данными, которые привели сенаторы, цены бензин в США в настоящее время самые высокие с 2014 года.
Сенаторы считают, что ответственность за кризис лежит на странах ОПЕК, которые «сознательно манипулируют ценами, ограничивая предложение». Также этому способствуют американские нефтедобывающие компании, которые продолжают экспортные поставки.