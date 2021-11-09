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Цена на газ в Европе упала ниже $840 за 1 тыс. куб. м

Газета.Ru
1 час назад

Стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $840 за 1 тыс. куб. м, сообщает ТАСС на ссылкой на данные биржи ICE.

Цена на газ в Европе упала ниже $840
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $838,4 за 1 тыс. куб. м - или €69,9 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за день цена на топливо снизилась на 11,6%.

Накануне цена фьючерсов на газ в Европе выросла до $960 за 1 тыс. кубометров. Аналитики Bloomberg связали это с подозрениями, что Россия не увеличит поставки.

Депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский написал обращение к Еврокомиссии, в котором заявил, что Россия якобы манипулирует ситуацией на рынке газа в ЕС для собственной выгоды. По его словам, российская компания «Газпром» через свое дочернее предприятие Gazprom Germania «контролирует восемь подземных газовых хранилищ в пяти европейских странах», что позволяет Москве «манипулировать предложением» и влиять на цены на топливо в Европе для извлечения экономической и политической выгоды.

При этом российский президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что страна не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как это может иметь последствия для «Газпрома». По словам российского лидера, если произойдет снижение потребления, то это отразится и на российских добывающих компаниях.

Рынки,Владимир Путин,Европарламент,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
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