Китай придумал, как побороть энергокризис

Китайские угледобывающие компании снизили цены на свою продукцию на фоне рекордного роста уровня добычи угля в стране, пишет «Прайм».

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В Китае добыча угля выросла до рекордного уровня. Так, с 1 по 5 ноября средний уровень добычи угля в КНР составил 11,66 млн т/сут., что на 1,2 млн т/сут. больше, чем показатели конца сентября. В начале ноября максимальная суточная добыча достигала 11,93 млн тонн, что является рекордом за последние несколько лет.

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По официальным данным, добыча угля выросла благодаря возобновлению производства в тех шахтах, которые были остановлены из-за затопления или нарушения правил технической безопасности.

Также китайские власти провели рейды по выявлению мест складирования незаконно добытого и неучтенного угля в трех крупнейших угледобывающих регионах страны – автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Шэнси и Шанси.

Запасы энергетического угля на тепловых электростанциях (ТЭС) увеличились благодаря росту добычи. Это позволяет значительно увеличить производство электроэнергии, спрос на которую повышается зимой.

Тем не менее, зимой во время пикового спроса, в стране вновь может образоваться дефицит энергетического угля и, как следствие, сокращение производства электроэнергии.

Рост добычи энергетического угля позволяет Китаю преодолеть энергетический кризис. Уже во второй декаде октября существенные ограничения в поставках электроэнергии промышленным потребителям сохранились только в двух провинциях. В то время как месяцем ранее ограничения вводились в 18 провинциях.

Кроме того, в Китае угледобывающие гиганты снизили отпускные цены. Ожидается, что с ростом добычи уголь внутри страны продолжит дешеветь.

Также угледобывающие компании по настоянию властей заключили с потребителями срочные контракты на поставку угля потребителям сроком на 3-5 лет. Это в свою очередь должно предотвратить скачки цен.

В итоге в понедельник фьючерс на энергетический уголь снизился до 920 юаней за тонну ($143,8). Это более чем в два раза ниже, чем рекорд, установленный на торгах 19 октября - 1908 юаней за тонну.

Китай также быстро наращивает поставки угля из-за рубежа. В октябре импорт угля всех видов составил 26,9 млн тонн, что на 96,2% больше, чем годом ранее.

Цены на импортный уголь в Китае выше, чем на уголь собственной добычи. В настоящее время крупнейшим поставщиком угля в Китай является Индонезия. В сентябре Китай закупил у нее 21 млн тонн угля, или две трети от всего объема импорта.

Базовая цена на партии угля с отгрузкой в ноябре - накануне зимнего периода - выросла до рекордно высокого уровня за последние десятилетия – 215,01 за тонну. А с начала года средняя цена на индонезийский уголь выросла более чем в два раза – с $$76 за тонну в январе до $161,63 за тонну в октябре.