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Действия «Газпрома» обрушили цены на газ в Европе

Лера Букина
40 минут назад

Стоимость газа в Европе на открытии торгов опустилась ниже $800 за 1 тысячу куб. м на фоне ожидания повышения поставок топлива из России. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Действия «Газпрома» обрушили цены на газ в Европе
Фото: ReutersReuters

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $791,6 за 1 тысячу куб. м, или €66 за МВт/ч.

Сегодня утром прокачка газа по трубопроводу «Ямал–Европа» увеличилась почти на четверть в сравнении с показателями накануне. Также стало известно, что «Газпром» подал на среду, 10 ноября, заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки.

8 ноября сообщалось, что «Газпром» нарастил объем транзита газа в Евросоюз через Украину на 54%, до 88 млн куб. м в сутки. По данным на утро 9 ноября, прокачка по газопроводу «Ямал—Европа» в сторону Германии увеличилась больше чем в два раза, до 850 тысяч куб. м в час в сравнении с показателями вечера понедельника.

"Газпром" ответил на поручение Путина по транзиту газа через Украину

Транснациональный газопровод «Ямал—Европа», проектная мощность которого составляет 32,9 млрд куб. м газа в год, проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии.

Президент России Владимир Путин в конце октября на фоне энергетического кризиса в Европе дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать в начале ноября плановую работу по увеличению объема газа в подземных газохранилищах (ПГХ) в Европе — в Австрии и Германии. Приступить к пополнению европейских хранилищ глава государства поручил по завершении наполнения российских хранилищ.

Рынки,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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