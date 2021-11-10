Доллар по 65: когда подешевеет валюта

Традиционно ноябрь и декабрь являются худшими месяцами для российской валюты, однако пандемия нарушила связи между многими экономическими закономерностями. Поэтому к концу года ситуация на валютном рынке может выглядеть иначе, заявил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Большинство опрошенных изданием экспертов считают, что в настоящее время курс доллара к рублю больше всего зависит именно от стоимости нефти. В случае подорожания барреля в декабре до $90 курс тут же снизится примерно до 65 рублей за доллар, прогнозирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Если стоимость нефти, напротив, упадет до $70, курс может вырасти до 77 рублей за доллар.

Видео дня

Главный аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко считает мифом сезонность в курсе рубля.

«Курс доллара уже опускался ниже 70 в конце октября, после последнего повышения ключевой ставки ЦБ. Существует высокая вероятность, что после очередного повышения ставки 17 декабря, курс снова опустится ниже 70, но вряд ли долго продержится на таком уровне», — отмечает эксперт.

Георгий Ващенко отмечает мягкую политику ЦБ. По его словам, ключевая ставка, несмотря на резкий рост, продолжает «догонять» инфляцию снизу. В настоящее время процентная ставка составляет 7,5%.

«Нет большого смысла размещать рубли в ОФЗ под 8%, если доходность сразу съест инфляция. Только при появлении сигналов, что инфляция пойдет на спад — а это произойдет в лучшем случае в I квартале 2022 года, — на мой взгляд, мы увидим приток средств в ОФЗ», — указал Ващенко.

Старший аналитик «Сбер Управление активами» Владислав Данилов придерживается иной точки зрения – по его словам, ОФЗ привлекательны для иностранцев уже сейчас. Эксперт подчеркнул, что короткие облигации торгуются в районе 8,4–8,5%. Это, по словам Данилова, свидетельствует о том, что рынок уже заложил повышение ключевой ставки до 8,25–8,5%. Эксперт также прогнозирует снижение инфляционного давления в 2022 году в связи с высокой базой этого года, ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ и постепенным ослабеванием логистических проблем.

Увеличение интереса иностранных инвесторов к российскому госдолгу влечет за собой прилив валюты на российский рынок, где она обменивается на рубли для покупки ОФЗ. Так, предложения по валюте растут, а рубль укрепляется, подчеркнул Данилов.

Дмитрий Бабин ожидает, что американская валюта будет торговаться к концу года в диапазоне 69–71 рубля, а евро, если соотношение EUR/USD останется на уровне 1,157, будет стоить 79,8–82,2 рубля.

Марк Савиченко прогнозирует диапазоны 70–74 рубля за доллар и 80–83 рубля - за евро в случае отсутствия на энергетическом рынке внезапных шоков и спокойной внешнеполитической обстановки. Георгий Ващенко полагает, что доллар будет стоить 70–75 рублей к концу года. Он считает этот диапазон базовым прогнозом.