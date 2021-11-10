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Экономист предсказал глобальный обвал рынков

Лера Букина
1 час назад

Руководство США решило сократить государственную программу количественного смягчения, подав инвесторам ложный сигнал о прекращении экономического кризиса, заявил российский экономист Михаил Хазин. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Предсказан глобальный обвал рынков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В действительности же настоящий финансовый апокалипсис еще впереди, и завершится кризис только после обрушения капитализации абсолютно искусственно раздутых компаний, которые котируются на бирже, считает экономист.

Лишь когда фондовый рынок столкнется с полномасштабной коррекцией, которая будет самым настоящий обвалом, можно будет говорить о начале процессов оздоровления мировой экономики, но не раньше, подчеркнул Хазин.

Ранее Хазин заявил, что мировые финансовые рынки обвалятся стремительно и внезапно. Он предупредил о потере денег тех, кто хранит их в ценных бумагах. Прежде всего под жесточайшую обвальную коррекцию подпадают переоцененные акции технологических цифровых гигантов, уточнил экономист.

Рынки,Михаил Хазин,
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