Рост цен на дизельное топливо в России объяснили

Минэнерго России объяснило рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо ажиотажным спросом трейдеров, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире, пишет РИА Новости.

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Согласно данным ведомства, с начала ноября на биржевых торгах в среднем за сутки реализуется около 34,5 тысячи тонн зимних сортов дизтоплива, что на 50 процентов превышает уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года.

В министерстве отметили, что суточное производство зимних сортов дизеля постепенно нарастает, на сегодня составляет 108,6 тысячи тонн, что на 3,6 процента превышает уровень аналогичного периода 2019-го, при этом отгрузки на внутренний рынок выше на 12,9 процента.