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Рост цен на дизельное топливо в России объяснили

Lenta.ruиещё 3
48 минут назад

Минэнерго России объяснило рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо ажиотажным спросом трейдеров, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире, пишет РИА Новости.

Рост цен на дизельное топливо в России объяснили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным ведомства, с начала ноября на биржевых торгах в среднем за сутки реализуется около 34,5 тысячи тонн зимних сортов дизтоплива, что на 50 процентов превышает уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года.

В министерстве отметили, что суточное производство зимних сортов дизеля постепенно нарастает, на сегодня составляет 108,6 тысячи тонн, что на 3,6 процента превышает уровень аналогичного периода 2019-го, при этом отгрузки на внутренний рынок выше на 12,9 процента.

9 ноября в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на дизельное топливо рекордно выросли. Стоимость зимнего дизеля впервые поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну, межсезонный дизель подорожал до 54,03 тысячи рублей, а летний — до 52,71 тысячи рублей, что также стало историческими максимумами.

Рынки,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,Минэнерго,РИА Новости,
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