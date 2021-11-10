Названа главная стратегия торгующих на бирже россиян

Существенная часть торгующих на бирже россиян покупает и в последующем не продает акции. Стратегию «купи и держи» (buy and hold) Центральный банк назвал главной для частных инвесторов в своем ноябрьском «Обзоре рисков финансовых рынков».

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Частные инвесторы стали крупнейшим покупателем на рынке российский акций — с апреля по сентябрь доля населения в общих нетто-покупках (покупки минус продажи) превысила 85 процентов. Такая динамика показывает, что спрос на российские акции со стороны розничных инвесторов растет. Регулятор отмечает, что российские граждане стали доминирующей силой на рынке и могут оказывать существенное влияние на его динамику.

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Примерно 18 процентов инвесторов, покупающих акции, за последние полтора года вообще не продавали приобретенные бумаг. 60 процентов торгующих на бирже продали менее 35 процентов портфеля. Средний срок удержания проданных ценных бумаг такими инвесторами составляет около 220 торговых дней.

В октябре покупки акций гражданами достигли рекорда с начала 2021 года, превысив апрельский показатель в 80 миллиардов рублей. При этом доля акций в структуре сбережений россиян составляет всего 12 процентов — это ниже уровня большинства стран мира. В Мексике доля акций в сбережениях частных лиц превышает 40 процентов, а в США и Швеции она составляет выше 35 процентов. Регулятор считает, что население может и дальше наращивать портфель акций и повышать его долю в своих сбережениях. В том числе россияне могут выкупать бумаги, сейчас принадлежащие иностранным инвесторам, которые формируют основной объем продаж российских акций. При этом нерезиденты все еще владеют практически третью капитализации российского фондового рынка.

К рискам финансовой стабильности фондовых рынков ЦБ отнес высокую долю неквалифицированных инвесторов. Их поведение при формировании тренда на снижение котировок акций может быть более волатильным и сложно прогнозируемым, считает регулятор. ЦБ стремится снизить риски, ограничивая доступ к сложным продуктам неквалифицированным инвесторам и повышая их осведомленность.