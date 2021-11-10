На Украине рекордно подорожало сало

Стратегический продукт Незалежной - свиное сало - подорожало в начале ноября до рекордного за последние годы уровня в 185 гривен (примерно 7 долларов) за килограмм, сообщает ТАСС со ссылкой на местный ресурс "Страна".

Тенденция начала прослеживаться еще в октябре, когда сало подорожало сразу на 13%, и в этом месяце она продолжилась. Впрочем, оптимисты утверждают, что цена вскоре стабилизируется.

"Как и в прошлые годы, в середине осени свинина дешевеет, - считает эксперт украинского издания. - К тому же давление импорта на внутренние цены ощутимо, поэтому прогнозируется снижение цен".