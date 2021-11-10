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На Украине рекордно подорожало сало

Российская Газета
1 час назад

Стратегический продукт Незалежной - свиное сало - подорожало в начале ноября до рекордного за последние годы уровня в 185 гривен (примерно 7 долларов) за килограмм, сообщает ТАСС со ссылкой на местный ресурс "Страна".

На Украине рекордно подорожало сало
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Тенденция начала прослеживаться еще в октябре, когда сало подорожало сразу на 13%, и в этом месяце она продолжилась. Впрочем, оптимисты утверждают, что цена вскоре стабилизируется.

"Как и в прошлые годы, в середине осени свинина дешевеет, - считает эксперт украинского издания. - К тому же давление импорта на внутренние цены ощутимо, поэтому прогнозируется снижение цен".

Кроме того, на Украине подорожали продукты для еще одного национального символа - борща. По расчетам специалистов порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, подорожала до 65,16 гривны (около 2,5 доллара). Рост по сравнению с ценами октября составил 5,52 процента.

Рынки,ИТАР-ТАСС,
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