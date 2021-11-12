Курс рубля рекордно упал по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Евро впервые с 5 ноября поднялся выше 83 рублей. Максимум за день составил 83,025 рубля. На момент написания новости евро несколько опустился и торгуется по курсу в 82,89 рубля (плюс 0,93 рубля по сравнению с ценой закрытия 11 ноября). Курс доллара достиг 72,5 рубля — это рекордное значение с 22 октября. На момент написания новости доллар торгуется по курсу 72,4 рубля.

12 ноября индекс РТС снизился на 2,94 процента и опустился ниже 1800 пунктов впервые с 5 октября. Падение индекса Мосбиржи наблюдается на фоне снижения цен на нефть. Стоимость марки Brent упала на 1,77 процента до 81,45 доллара за баррель, а марки WTI — на 1,7 процента до 80,20 доллара за баррель.