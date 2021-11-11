Слова Лукашенко подхлестнули цены на газ в Европе

Стоимость газа в Европе повышалась почти на 2% на фоне заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии транзита газа в Европу по трубопроводу «Ямал–Европа» в ответ на расширение санкций ЕС. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 1,9%, до $847 за 1 тысячу куб. м, или €71,4 за МВт/ч. После этого стоимость газа ускоряющимися темпами повышалась и достигла почти $860 за 1 тысячу куб. м, однако к 14:37 мск стоимость топлива вернулась к отметке в $844 за 1 тысячу куб. м.

В четверг президент Белоруссии пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу «Ямал–Европа», если Евросоюз расширит санкции.