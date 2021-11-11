Повелитель цен: Лукашенко изменил стоимость газа в Европе

Цена газа в Европе увеличивалась почти на 2% после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности остановки транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа, если Европейский союз вознамерится ввести новые санкции в отношении республики. На это указывают данные биржи ICE.

Декабрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах подорожал на 1,821% и достиг в цене €71,4 за 1 МВт ч.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Такое заявление Лукашенко прозвучало в четверг на совещании с правительством страны.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что в качестве жесткого ответа на новые пакеты санкций ЕС его страна может закрыться для транзита.

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта, через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - сказал Лукашенко, комментируя планы Варшавы закрыть польско-белорусскую границу.

"Но это их дело. Закроют (границу - прим. ТАСС) - пускай закрывают", - сказал Лукашенко. При этом он поручил МИД "предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать". "Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад", - заявил президент Белоруссии.

В настоящее время в ЕС обсуждают возможность принятия пятого пакета санкций в отношении Белоруссии.

В Еврокомиссии заявили, что цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз - с €7 до €90 за мегаватт/час, на электроэнергию - в 7,5 раза, с €20 до €150 за мегаватт/час. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Еврокомиссии, снижение цены на газ в Европе ожидается к весне 2022 года. Стоимость на природное топливо снизиться почти вдвое – с €90 за МВт.ч до €50 за МВт.ч. В качестве причин энергокризиса в ЕК указывают на «комплекс объективных факторов».

Ранее цена на газ в Европе резко снизилась после увеличения объема поставок российского топлива. После того, как возросло количество газа, поставляемого через Украину и Польшу, нидерландские фьючерсы опустились более чем на 10%.

Накануне стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $840 за 1 тыс. куб. м.

«Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $838,4 за 1 тыс. куб. м - или €69,9 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч)», — говорится в сообщении биржи ICE.

Отмечается, что за день цена на топливо снизилась на 11,6%.

ЕС не позволит президенту Белоруссии Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу по белорусской территории. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, - и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - сказал Джентилони.

Он также подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны Евросоюза будут включены в первую оборонную концепцию Евросоюза, которая будет утверждена в 2022 году и получит название "Стратегический компас ЕС".

Компания «Газпром» начала наполнять газом европейские подземные хранилища. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил главе корпорации Алексею Миллеру повышать уровень газа в европейских ПХГ, но лишь после заполнения российских хранилищ. Накануне это условие было выполнено.

Пять подземных газовых хранилищ Европы начали заполняться российским газом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания «Газпром».

«Газпром» утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объемы и маршруты транспортировки газа», — говорится в сообщении.

В европейских странах «Газпром» имеет доступ к емкостям подземных хранилищ (ПХГ) в Германии, Австрии, Сербии, Чехии и Нидерландах. Крупнейшими из них являются немецкий «Реден», нидерландский «Бергермеер» и австрийский «Хайдах». Обычно ПХГ располагаются в огромных соляных кавернах.

Поручение Кремля

В конце октября российский президент Владимир Путин поручил «Газпрому» планово начать повышать объемы газа в европейских ПХГ.

«После того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России к 8 ноября или 8 ноября [прошу] начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — обратился Путин к главе «Газпрома» Алексею Миллеру.

По его словам, так корпорация получит возможность «надежно, стабильно, ритмично» выполнять контрактные обязательства и снабжать Европу газом для зимнего периода.

Поддать газку

К 27 октября уровень заполнения связанных с «Газпромом» европейских ПХГ составлял около 25%, писало РИА «Новости». Незадолго до этого британская газета The Financial Times сообщила, что ПХГ в Европе «опустошены перед наступлением зимы», а Москва «усугубила дефицит газа», вызвав беспрецедентный рост цен на топливо. Ноябрьские фьючерсы на газ продавались на бирже на уровне 1070-1080 долларов за тысячу кубометров (сейчас стоимость декабрьских фьючерсов на газ составляет около $900).

«В целом газохранилища, в той или иной степени контролируемые «Газпромом», заполнены примерно на 25%, если исключить их из статистики, уровень наполненности вырастет с 77% до примерно 85%, что в большей степени соответствует норме», — пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Он добавил, что частично уровень заполненности ПХГ мог быть связан с аварией на заводе в Уренгое, случившейся в августе. Однако исключать вариант, что хранилища были заполнены лишь частично из-за скорого запуска «Северного потока — 2», также нельзя, подытоживал Маринченко.

Глава «Газпрома» Миллер ранее подчеркивал, что компания готова продолжать закачку газа в европейские ПХГ после заполнения российских хранилищ.

Путин отмечал, что «то, что наблюдается сейчас на энергетических рынках, является проявлением капитализма, который не работает». Сложившуюся ситуацию на европейских энергорынках президент РФ считает «результатом экономической политики Еврокомиссии».

«Я вспоминаю, есть у нас сказка известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит и поговаривает про себя: «Мерзни, мерзни, волчий хвост». Если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как известные персонажи в русской сказке», — добавил российский президент.

Евросоюз и Соединенные Штаты намерены расширить санкции против Белоруссии, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

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«Мы будем расширять наши санкции против Белоруссии очень быстро. В начале следующей недели произойдет расширение санкций против [белорусских] элементов. Насколько я проинформирована, Соединенные Штаты подготовили санкции, которые вступят в силу в начале декабря», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

По ее версии, Евросоюз и США готовятся наказать белорусские власти за организацию «гибридной атаки» на ЕС.

«Мы должны защитить наши демократии от такого рода циничного геополитического давления», – заявила фон дер Ляйен.

Она назвала ситуацию на границе Белоруссии и Польши не миграционным кризисом, а попыткой белорусских властей дестабилизировать своих соседей, а также «вызовом всему ЕС».

Глава Еврокомиссии (ЕК) уточнила, что «европейские санкции будут направлены не только против физических лиц, но и против организаций». По ее словам, ЕС «рассмотрит возможность введения санкций против авиакомпаний, которые способствуют незаконному провозу людей в Минск, а затем на границу ЕС и Белоруссии».

Фон дер Ляйен рассказала, что разговаривала с премьер-министрами Литвы, Латвии и Польши с целью узнать, нужна ли им дополнительная помощь в связи с ситуацией на границе. «Очень важно, чтобы мы вместе начали вводить санкции против Белоруссии. Важно, чтобы мы поговорили со странами, из которых прибывают мигранты. И мы работаем над санкциями против стран, которые участвуют в грязной деятельности Белоруссии», – заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен заявила, что провела «очень продуктивную встречу с президентом Байденом». Она добавила, что в последнее время встречалась с ним так много раз, что нынешние переговоры были посвящены в основном «актуальным международным темам», ситуации на белорусской границе в частности. Глава ЕК не стала отвечать на вопросы о роли России в ситуации на белорусской границе.

Накануне США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска, подчеркнув, что Белоруссия не станет защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков.

Напомним, 9 августа президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали СК республики, а также УВД Гомельского облисполкома.

В тот же день власти Британии объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко».

Угрозы о том, что Белоруссия перекроет газопровод Ямал — Европа, которые поступают от президента Александра Лукашенко, сродни заявлениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, обещающего нанести ядерный удар по США. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказал экономист Алексей Коренев. По словам эксперта, этому политику не привыкать делать скандальные заявления, а потом отказываться от них.

Перекрытие газопровода, ещё и сейчас, в разгар энергетического кризиса, будет воспринято и европейскими лидерами, и обычными людьми как однозначный шантаж. Это удар по самому больному месту. Европе и так не хватает газа, а тут ей ещё и остатки перекроют. В случае если Лукашенко всё же пойдёт на такой шаг, он попадёт под такие санкции, что ему и не снилось. Конечно, основным торговым партнёром Беларуси является Россия, но это не значит, что страна существует в вакууме. На неё можно надавить, и надавить очень жёстко, — отметил экономист.

Он вспомнил аналогичные заявления, которые регулярно делает лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, обещая ударить ракетами с ядерными боеголовками по территории США, но все при этом отдают себе отчёт, что он никогда на этот шаг не решится, так как это станет для политика равносильным самоубийству. Та же картина, как считает Коренев, наблюдается и в случае Лукашенко: маловероятно, что он осмелеет настолько, что пойдёт на перекрытие газопровода. Скорее всего, всё ограничится словесным шантажом.

Положение Беларуси сейчас очень сложное. Она не может решить, куда девать всех этих мигрантов, холодных, голодных. У Лукашенко безвыходная ситуация: выдавить их в Европу не получается, оставить у себя нельзя, ни Германия, ни Россия помогать не хотят. Он в тупике и пытается выйти из ситуации с помощью хотя бы угроз, которые будут восприняты крайне негативно, — заключил Коренев.