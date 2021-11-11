Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 71.20EUR 81.66
Войти в почту

В России напомнили Лукашенко о «Газпроме» после угроз перекрыть газ Европе

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В России напомнили президенту Белоруссии Александру Лукашенко после угроз перекрыть трубопровод «Ямал — Европа» и прекратить транзит газа в Евросоюз (ЕС), что все газопроводы на территории республики принадлежат российской компании «Газпром». Об этом сообщил директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в эфире радио «Комсомольская правда».

В России объяснили, почему угрозы Лукашенко являются блефом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все газопроводы на территории Белоруссии являются собственностью "Газпрома". Управляются они российской компанией. Даже если премьер-министр Белоруссии напишет бумагу с требованием остановить транзит через Белоруссию, возникает вопрос — на каком основании это будет сделано?» — сказал он.

Перед этим угрозу Лукашенко оценили в Союзе нефтегазопромышленников России (СНП). Глава союза Геннадий Шмаль увидел в этом опасность для России и подчеркнул, что если работа газопровода остановится, Москва не сможет выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами.

Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрытием газа

Ранее 11 ноября Лукашенко припомнил, что Польша думает полностью перекрыть границу с республикой и прекратить с ней торговлю на фоне миграционного кризиса. Глава Белоруссии пообещал жесткий ответ на возможные санкции и пригрозил оставить Европу без газа, перекрыв газопровод «Ямал — Европа».

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — сказал он.

Рынки,Геннадий Шмаль,Александр Лукашенко,Газпром,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители