Киев нашел замену российскому топливу

В текущем отопительном сезоне Украина будет покупать преимущественно американский и польский уголь. Об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, передает РИА «Новости».

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По его словам, на сегодняшний день Украина уже заключила контракты с США и Польшей на большие объемы поставок, также небольшие партии поступают из Казахстана.

При этом замминистра заявил, что Россия якобы препятствует поставкам из Казахстана, из-за чего, по его словам, Украина больше рассчитывает на американский и польский уголь.

В общей сложности Украина намерена закупить около 2 млн тонн угля.

С 1 ноября Россия перестала поставлять на Украину энергетический уголь для ТЭС в связи с растущими потребностями внутри страны. При этом поставки других видов угля продолжаются согласно ранее достигнутым договоренностям.