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Киев нашел замену российскому топливу

Вероника Полынина
1 час назад

В текущем отопительном сезоне Украина будет покупать преимущественно американский и польский уголь. Об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, передает РИА «Новости».

Киев нашел замену российскому топливу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на сегодняшний день Украина уже заключила контракты с США и Польшей на большие объемы поставок, также небольшие партии поступают из Казахстана.

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При этом замминистра заявил, что Россия якобы препятствует поставкам из Казахстана, из-за чего, по его словам, Украина больше рассчитывает на американский и польский уголь.

В общей сложности Украина намерена закупить около 2 млн тонн угля.

С 1 ноября Россия перестала поставлять на Украину энергетический уголь для ТЭС в связи с растущими потребностями внутри страны. При этом поставки других видов угля продолжаются согласно ранее достигнутым договоренностям.

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил 10 ноября, что запасы угля на складах ТЭС Украины составляют 447,9 тысячи тонн - на 310,4 тысячи тонн ниже гарантированных запасов. Из-за нехватки энергетического угля 62 энергоблока на ТЭС не работают.

Рынки,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,РИА Новости,
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