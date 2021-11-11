Цена на газ в Европе выросла

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов выросли на 7,2 процента, приблизившись к 900 долларам за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

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В течение дня фьючерсы торговались в среднем в районе 830-860 долларов, а к концу торгов выросли до максимальной отметки в 896,8 доллара. Эта стоимость к концу торгов составила 894,2 доллара, что на 7,2 процента выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

Эксперты связывают рост цены с тем, что «Газпром» на аукционах не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину.