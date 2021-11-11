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Цена на газ в Европе выросла

Lenta.ru
2 часа назад

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов выросли на 7,2 процента, приблизившись к 900 долларам за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Цена на газ в Европе выросла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В течение дня фьючерсы торговались в среднем в районе 830-860 долларов, а к концу торгов выросли до максимальной отметки в 896,8 доллара. Эта стоимость к концу торгов составила 894,2 доллара, что на 7,2 процента выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

Эксперты связывают рост цены с тем, что «Газпром» на аукционах не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину.

9 ноября «Газпром» сообщил, что план закачки газа в европейские хранилища утвержден и начал исполняться. В ноябре будут пополняться пять европейских подземных хранилищ. Объем запасов газа в Европе уже начал расти. В период 6-7 ноября в австрийское хранилище Haidach было закачано 8,1 миллиона кубометров газа, в немецкое хранилище Jemgum в Германии — 18 миллионов кубометров, в Rehden — 7,35 миллиона, в нидерландское Bergermeer — 17 миллионов.

Рынки,Газпром,
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