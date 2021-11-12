Курс рубля сломился перед внешними факторами

Рубль в пятницу теряет позиции на фоне геополитических рисков и дешевеющей нефти. На 14:33 мск курс евро поднимался до 83,02 рубля, что стало максимумом с 5 ноября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в Счетной палате заявили, что у рубля есть шансы на укрепление в 2022 году из-за жесткой кредитно-денежной политики Центробанка, растущего экспорта и высоких цен на нефть. В ведомстве отметили, что расширение торгового баланса до десяти процентов ВВП в 2022 году должно оказать поддержку российской валюте. Дополнительными факторами стабильности рубля могут стать рост инвестиций и приток капитала.