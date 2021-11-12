Цены на газ в Европе упали на заявлениях Миллера

Стоимость газа в Европе падала на 1% на заявлениях главы «Газпрома» Алексея Миллера о перевыполнении холдингом обязательств по транзиту через Украину в этом году. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускалась до $883 за 1 тысячу куб. м, или 74,605 евро за МВт/ч.

К 15:46 мск стоимость газа выросла до $901 за 1 тысячу куб. м.

12 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания в этом году перевыполнит свои обязательства по транзитному договору с Украиной. Контракт предполагает транзит 40 млрд кубометров газа в 2021 году. Он также подчеркнул, что «Газпром» утвердил план закачки газа в подземные хранилища Европы и в настоящее время его выполняет, используя различные маршруты транспортировки газа, в частности, через территорию Украины.

Как стала известно, «Газпром» на 12 ноября снова подал заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки. Компания заказывает максимальный транзит уже третий день подряд.