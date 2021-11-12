Рубль резко упал к доллару и евро

Евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 5 ноября преодолел отметку в 83 рубля и на максимуме торговался по цене 83,03 рубля. К 16.00 европейская валюта скорректировалась до 82,58 рубля и стоила на 61 копейку больше, чем к закрытию предыдущих торгов.