Рубль резко упал к доллару и евро

Курс рубля рекордно снизился по отношению к доллару и евро.
Евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 5 ноября преодолел отметку в 83 рубля и на максимуме торговался по цене 83,03 рубля. К 16.00 европейская валюта скорректировалась до 82,58 рубля и стоила на 61 копейку больше, чем к закрытию предыдущих торгов.
Доллар прибавил 54 копейки и к 16.00 торговался на уровне 72,15 рубля. В течение дня доллар достигал 72,52 рубля – это максимум с 22 октября.
По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается к доллару и евро вслед за отрицательной динамикой нефтяных котировок.