Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Рубль резко упал к доллару и евро

Вероника Полынина
51 минуту назад

Курс рубля рекордно снизился по отношению к доллару и евро.

Евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 5 ноября преодолел отметку в 83 рубля и на максимуме торговался по цене 83,03 рубля. К 16.00 европейская валюта скорректировалась до 82,58 рубля и стоила на 61 копейку больше, чем к закрытию предыдущих торгов.

Доллар прибавил 54 копейки и к 16.00 торговался на уровне 72,15 рубля. В течение дня доллар достигал 72,52 рубля – это максимум с 22 октября.

Аналитики назвали 6 факторов, которые обвалят рубль к 2022 году

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается к доллару и евро вслед за отрицательной динамикой нефтяных котировок.

Днем в пятницу, 12 ноября, фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,36 доллара (1,6%), до 81,51 доллара за баррель, а стоимость американской нефти марки West Texas Intermediate (WTI) опустилась на 1,58 доллара (на 1,9%), до 80,01 доллара за баррель.
Рынки,Видео,Московская биржа,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители