«Лукашенко рубит сук, на котором сидит»

Чем обернется возможное перекрытие Белоруссией транзита газа из России в ЕС

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Перекрытие газопровода «Ямал-Европа», о котором накануне говорил президент Белоруссии, теоретически может резко ударить по биржевым энергорынкам ЕС. При таком раскладе цены вновь вырастут до $1100-1200 за тысячу кубометров газа, считают эксперты. Однако этот сценарий неизбежно повлечет за собой резкое сокращение не только поставок российского газа, но и потерю части грузового транзита, что приведет к потере примерно 3% ВВП Белоруссии, заявили в беседе с «Газетой.Ru» эксперты.

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Чужая труба

Кризис вокруг скопления мигрантов из Ближнего Востока на белорусско-польской границе накалил до предела отношения Минска и Брюсселя. После намерения ЕС ввести третий пакет санкций против Белоруссии, глава республики Александр Лукашенко пригрозил европейцам возможным перекрытием транснационального газопровода «Ямал-Европа».

В Кремле отреагировали на это сдержанно. В то же время угроза перекрыть трубопровод уже привела к ценовым сдвигам на ключевых европейских биржевых площадках, включая хаб TTF в Нидерландах и лондонскую биржу ICE. Так, в Амстердаме в пятницу на открытии торгов цена газа подскочила до $950 за тысячу кубов. Однако Минску не удастся полностью перекрыть топливный транзит в ЕС ввиду технических проблем, считают эксперты. Однако в 2019 году Лукашенко, например, уже грозил закрыть на ремонт нефтепровод «Дружба» в ответ на возможный запрет импорта ряда белорусских товаров в Россию. Чисто теоретически ничто не мешает ему сделать то же самое и с газопроводом «Ямал-Европа».

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, заявление Лукашенко носит скорее спекулятивный характер. Подобные угрозы оказывают на энергорынок ЕС краткосрочный эффект, рискуя вновь поднять биржевую стоимость газа до критического коридора $1-1,2 тыс. за тысячу кубометров. Однако на более длительном отрезке времени угроза перекрытия белорусского транзита не окажет существенного влияния на стоимость природного топлива.

«Если в результате действий Минска будут прекращены поставки газа в ЕС, то, в первую очередь, от этого пострадает Польша, получающая ежегодно по этому направлению 10 млрд кубов и практически полностью зависит от белорусского транзита, принадлежащему «Белтрансгазу». Частично от перекрытия пострадает и Германия, которая принимает у себя больше 20 млрд кубов»,— подчеркнул Кондратьев.

Минск ставит себе палки в колеса

При сохраняющейся острой зависимости доходов Белоруссии от газовых и грузовых поставок угрозы Лукашенко о перекрытии трубопровода «Ямал-Европа» могут привести к ухудшению репутации Минска в качестве надежного поставщика и партнера ЕС. В этом случае только прямые потери от сокращения экспортной выручки по услугам транзита могут составить в декабре около $200 млн. Но, что более важно, определенные убытки из-за остановки прокачки со стороны «Трансгаз Беларусь» понесет и «Газпром», рискующий потерять до $50 млн, отметили эксперты.

«В целом, транзитные доходы Белоруссии по итогам 2020 года составили 6,1% ВВП. Остановка же транзита газа и автомобильных грузовых потоков в декабре 2021 года может привести к сокращению ВВП на 3%. Совокупный эффект будет не очень заметен для Минска, однако потеря статуса надежного транзитера может обойтись очень дорого — потоки пойдут в обход, через страны Балтии и Украину. Иными словами, Лукашенко рубит сук, на котором сидит», — объяснил Кондратьев.

С ним солидарен заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, основной посыл речи Лукашенко был связан не с перекрытием трубопровода «Ямал-Европа», а c напоминанием европейцам о важной транзитной роли Минска, связанной, в частности, с экспортом санкционных товаров в Россию. Белоруссия получает ощутимую прибыль и ни в коем случае не хочет терять важный для себя маршрут.

«Угроза Лукашенко была сильно раздута. До угроз о перекрытии газопровода он говорил о так называемой транзитной схеме «белорусских креветок» (маршрут поставок санкционных товаров в Россию — «Газета.Ru»). Речь также зашла и о важнейшей роли Минска в «Новом шелковом пути» из Китая в Европу. Минск не хочет терять миллиарды евро на сокращении поставок в этом направлении»,— отметил Фролов.

Эксперт также добавил, что угроза Лукашенко может нести и финансовую выгоду России. Дело в том, что по этой трубе в Германию за последние полтора года прокачивалось в среднем 25-30 млрд кубов газа. Мощность же одной нитки «Северного потока — 2» составляет 27,5 млрд кубов, и газ в нее уже закачен. То есть, перекрывая транзит «Ямал-Европа», белорусы фактически открывают прямую дорогу Берлину для разрешения на коммерческую эксплуатацию СП-2.

Европейцы могут выдохнуть

До конца года европейцам не стоит ждать резкого увеличения биржевых газовых цен. На данный момент нет никаких предпосылок для снижения до $400-500 за тысячу кубов. Более того, Лукашенко шантажирует Европу тем, что ему не принадлежит — российским газом, что требует обязательного согласия монополиста на перекрытие собственной трубы, считают эксперты.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, такие заявления только в большей степени спровоцируют европейцев пересмотреть действующие контракты с «Газпромом» с целью диверсификации белорусского транзитного маршрута. В то же время ожидать каких-либо резких сдвигов на европейских топливных биржах в ближайшие месяцы не стоит. Нервозность Лукашенко никак не повлияет на ускорение сертификации «Северного потока – 2».

«Административно Минск может перекрутить вентиль газа. «Белтрансгаз» действует в рамках белорусской юрисдикции. В качестве кранового регулятора компания может диктовать свои условия любой компании, включая «Газпром».



Однако без согласования с Москвой такие действия невозможны. Но даже, если бы это произошло, то подобный шаг все равно не вывел бы цены из коридора $900-1200»,— подчеркнул эксперт.

Схожее мнение «Газете.Ru» высказал и старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По мнению эксперта, единственный способ воплотить угрозы Лукашенко в жизнь для Минска является фактическое перекрытие транзита российского газа через территорию республики. Однако данный шаг будет откровенно недружественным по отношению к России. По этой причине подобный шаг, скорее всего, не будет носить долгосрочный характер.

Пикин из Фонда энергетического развития, в свою очередь, отметил, что нервозные заявления Лукашенко никак не повлияет на ускорение сертификации «Северного потока – 2».

«Европейцы не отойдут от законодательного регламента, который подразумевает вынесение решения не раньше 8 января. Еще два месяца могут уйти на согласование вердикта в Еврокомиссии. Фактически, ожидать окончательного решения по СП-2 при таком раскладе можно к концу зимы. Но в любом случае, до ввода в эксплуатацию газопровода цены не опустятся к относительно безопасному коридору $400-500 за тысячу кубометров», — заключил аналитик.

Скрытая угроза для Литвы

Намного более действенной угрозой Минска для стран ЕС стало бы не перекрытие трубопровода «Ямал-Европа», а сокращение газовых поставок в прибалтийские страны, в первую очередь, в Литву. Но что более важно, при таком раскладе могла бы пострадать энергобезопасность Калининграда, который сильно зависит от данного топливного направления. В этом случае даже терминал СПГ в Клайпеде не спасет Вильнюс от резкого взлета цен на электроэнергию, считает Кондратьев.

Литва еще в конце октября закупила электроэнергию, произведенную белорусской АЭС, несмотря на критику подобной сделки. Это происходило тайно и было оформлено в качестве импорта у Латвии, которая сама сейчас страдает от последствий высоких биржевых газовых цен. Иными словами, потенциальный удар Лукашенко в прибалтийском направлении оказался бы намного более точечным, чем перекрытие поставок в Польшу, у которой есть альтернативные поставщики, включая скандинавские страны — Швецию и Норвегию, заключил эксперт.

«Трубопровод из Белоруссии в Литву был построен еще в советское время. Однако Вильнюс от него очень сильно зависит, по нему в год проходит порядка 2-3 млрд кубометров газа, 1 млрд из которых идет дальше в Калининград. У этих регионов кроме варианта СПГ нет действенного метода замещения этого маршрута», — подчеркнул аналитик.