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Курс рубля: доллар превысил 73 рубля

Вероника Полынина
37 минут назад

Курс доллара превысил отметку в 73 рубля впервые с 22 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар превысил 73 рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером в пятницу американская валюта ускорила рост к рублю на фоне роста геополитических рисков из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе Белоруссии со странами ЕС, и опасений западных стран по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.

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Доллар подорожал более чем на рубль и на максимуме стоил 73,22 рубля. К 20.55 доллар торговался на уровне 72,88 рубля, прибавляя 1,23 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов.

Евро в ходе вечерних торгов дорожал более чем на полтора рубля, достигая 83,78 рубля. К 20.55 евро стоил 83,44 рубля, что на 1,47 рубля больше, чем на закрытие торгов четверга.
Рынки,Московская биржа,ЕС,
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