Доллар превысил 73 рубля

Курс доллара превысил отметку в 73 рубля впервые с 22 октября, свидетельствуют данные Московской биржи.
Вечером в пятницу американская валюта ускорила рост к рублю на фоне роста геополитических рисков из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе Белоруссии со странами ЕС, и опасений западных стран по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.
Доллар подорожал более чем на рубль и на максимуме стоил 73,22 рубля. К 20.55 доллар торговался на уровне 72,88 рубля, прибавляя 1,23 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов.