Доллар превысил 73 рубля

Вечером в пятницу американская валюта ускорила рост к рублю на фоне роста геополитических рисков из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе Белоруссии со странами ЕС, и опасений западных стран по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.