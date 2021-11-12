Назван способ спасти Европу от энергетического кризиса

«Европа озабочена состоянием подземных хранилищ. Но есть готовое "подводное" хранилище, в которое уже закачали достаточно технического газа. Это первая нитка трубопровода. Фактически это и есть хранилище, хотя в Европе об этом не говорят. Газ в нем есть. Пожалуйста, отбирайте», - сказал Симонов агентству «Прайм».