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Эксперт назвал способ спасти Европу от энергетического кризиса

Вероника Полынина
1 час назад

У «Газпрома» есть готовое «подводное» хранилище газа, которое может спасти Европу от энергетического кризиса – речь идет о газопроводе «Северный поток – 2». Об этом заявил генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов, комментируя критику в адрес «Газпрома» из-за недостаточных, по мнению стран Западной Европы, объемов газа в европейских подземных хранилищах.

Назван способ спасти Европу от энергетического кризиса
Фото: ReutersReuters

«Европа озабочена состоянием подземных хранилищ. Но есть готовое "подводное" хранилище, в которое уже закачали достаточно технического газа. Это первая нитка трубопровода. Фактически это и есть хранилище, хотя в Европе об этом не говорят. Газ в нем есть. Пожалуйста, отбирайте», - сказал Симонов агентству «Прайм».

Он отметил, что «Газпром» выполняет все обязательства перед европейскими покупателями «по верхней границе». По его словам, претензии можно будет предъявлять, если контракты вдруг окажутся невыполненными.

Ранее в Европе выразили опасения из-за уровня запасов газа в подземных хранилищах «Газпрома» в Европе. В трех европейских хранилищах в настоящий момент осуществляется отбор газа.

По словам главы компании Алексея Миллера, «Газпром» выполняет утвержденный план по закачке в европейские хранилища, используя разные маршруты транспортировки газа.
Рынки,Константин Симонов,Фонд национальной энергобезопасности,Газпром,
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