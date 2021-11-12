Нефть по $300: трейдеры сделали ставки на 2022 год

Трейдеры начали покупать колл-опционы, сделав ставку на рост стоимости нефти до 250-300 долларов к декабрю 2022 года, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

Общая стоимость опционов на лондонской бирже ICE составляет около миллиона долларов. Трейдеры разместили на бирже 5 тысяч декабрьских контрактов с расчетом на нефть по 250 долларов и столько же с прогнозами нефти по 300 долларов. Они принесут прибыль только в случае, если прогноз по стоимости сбудется.

Отмечается, что трейдеры впервые в этом году делают ставки на то, что стоимость нефти Brent превысит 200 долларов за баррель.

В конце июня трейдеры ставили на рост нефти марок Brent и WTI до 100 долларов за баррель к концу 2022 года.