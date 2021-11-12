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Нефть по $300: трейдеры сделали ставки на 2022 год

Вероника Полынина
40 минут назад

Трейдеры начали покупать колл-опционы, сделав ставку на рост стоимости нефти до 250-300 долларов к декабрю 2022 года, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Нефть по $300: трейдеры сделали ставки на 2022 год
Фото: ReutersReuters

Общая стоимость опционов на лондонской бирже ICE составляет около миллиона долларов. Трейдеры разместили на бирже 5 тысяч декабрьских контрактов с расчетом на нефть по 250 долларов и столько же с прогнозами нефти по 300 долларов. Они принесут прибыль только в случае, если прогноз по стоимости сбудется.

Отмечается, что трейдеры впервые в этом году делают ставки на то, что стоимость нефти Brent превысит 200 долларов за баррель.

В конце июня трейдеры ставили на рост нефти марок Brent и WTI до 100 долларов за баррель к концу 2022 года.

Накануне ОПЕК опубликовала прогноз мирового спроса на нефть по итогам года. Организация понизила ожидание и теперь ждет его роста на 5,7 миллиона баррелей в сутки вместо 5,8 миллиона баррелей, как было месяцем ранее.
Рынки,ОПЕК,Bloomberg,РБК,
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