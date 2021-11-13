«Мы ведем энергетическую войну с Россией»

На Украине предложили закупать газ в Словакии

Украина ведет переговоры со Словакией по поводу возможных закупок газа, до этого также сообщалось о контактах Киева с Катаром. Вместе с этим украинские официальные заявляют, что не намерены заключать контракт с «Газпромом»: с их позиции, Украина и Россия находятся в состоянии энергетической войны.

В случае дефицита газа в период отопительного сезона Украина сможет восполнить его за счет импорта из Словакии, сообщил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов. По его словам, украинский «Нафтогаз» имеет достаточно как финансовых, так и технических возможностей для таких закупок.

«На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа», — сказал Немчинов. По состоянию на 9 ноября украинские ПХГ заполнены на 17,6 млрд куб. м, этоа треть меньше прошлогодних показателей.

В том случае, если Киев обратится к Братиславе по поводу газа, то он обойдется примерно по рыночной цене — около $1000 за тысячу кубов.

О том, что Украина обсуждает со Словакией газовый вопрос, стало известно накануне. На уровне премьер-министров состоялась встреча Дениса Шмыгаля и Эдуарда Хегера. По ее итогам на пресс-конференции украинский министр назвал Братиславу одним из ключевых партнеров Киева в области энергетики.

«Мы обсудили возможность увеличения поставок природного газа в Украину через территорию Словакии. Это может происходить согласно договоренностям операторов газотранспортных систем наших стран», — заявил Шмыгаль.

Украина отказалась от закупок газа у России в 2015 году. С тех пор топливо поступает Киеву по виртуальному реверсу из Европы, при этом по сути страна остается потребителем российского газа, перекупая его у европейских партнеров по завышенной цене и беря из транзитных объемов. Необходимость этого украинские власти объясняют защитой национальных интересов и суверенитета.

Несмотря на то что такая модель несколько лет практиковалась «Нафтогазом», Украина практически лишилась виртуального реверса после подписания между Россией и Венгрией долгосрочного контракта на поставку топлива в обход Украины. Раньше доля Будапешта в импорте газа, который закупает Киев, достигала почти 80%. Теперь же «Газпром» поставляет Венгрии газ через «Балканский поток», что вызвало категорические осуждение на Украине. Европейское энергетическое сообщество, так или иначе, не нашло никаких нарушений в венгерско-российском договоре.

Поскольку Украина в итоге отказалась от подписания контракта с «Газпромом» относительно прямых поставок топлива, то сейчас вынуждена искать нового партнера для включения его в схему виртуального реверса вместо Венгрии.

Однако Словакия остается не единственным вариантом на замену Венгрии. Замминистра Немчинов накануне также сообщал, что Киев ведет переговоры о прямых поставках топлива из Катара через Польшу. Транзит планируется осуществлять через два терминала — Гданьск и Свиноуйсьце. Но пропускная способность у них небольшая, и сейчас Украина работает над ее увеличением.