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Эксперт пояснил резкий рост курса доллара и евро

Свободная прессаиещё 1
50 минут назад

Курс доллара закончил неделю резким ростом к рублю. В пятницу пара доллар/рубль, которая накануне отвоевала отметку 71 руб., рванула на всех парусах, закончив сессию на 72,88.

Резкий рост курса доллара и евро объяснили
Фото: ТАССТАСС

Аналогично поднялся и евро, закончив вечер на 83,27 руб.

«У рубля исчерпались локальные аргументы в пользу роста, и снижение курса в текущих условиях выглядит закономерно. Во-первых, растет напряженность в «газовых войнах», во-вторых, нефть после обвала в среду так и не может вернуться к росту, а понижательные риски только нарастают. В свете недавнего пересмотра ОПЕК прогноза спроса и роста запасов в США перспектива снижения Brent к отметке 80 долларов за баррель или ниже становится все реальнее. В-третьих, на международной арене доллар продолжает обновлять максимумы лета прошлого года, празднуя рекордный скачок инфляции в стране, который не предполагает бездействия со стороны ФРС», - назвал причины падения рубля к доллару и евро, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По мнению эксперта, далее угрозой для нашей валюты станет следующий важный экономический отчет из США – во вторник будет обнародована статистика по розничным продажам. Рост показателя выше прогнозов укрепит рынки во мнении, что Федрезерву придется приступать к повышению ставок раньше, чем предполагалось.

Ранее сообщалось, что по мнению эксперта Дмитрия Голубовского, в неблагоприятном случае сохранения геополитических рисков ослабление рубля рискует продлиться дальше, к целям выше 73 за доллар — для начала к 74.5.

Рынки,Дмитрий Голубовский,ФРС,ОПЕК,
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