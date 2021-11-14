Резкий рост курса доллара и евро объяснили

«У рубля исчерпались локальные аргументы в пользу роста, и снижение курса в текущих условиях выглядит закономерно. Во-первых, растет напряженность в «газовых войнах», во-вторых, нефть после обвала в среду так и не может вернуться к росту, а понижательные риски только нарастают. В свете недавнего пересмотра ОПЕК прогноза спроса и роста запасов в США перспектива снижения Brent к отметке 80 долларов за баррель или ниже становится все реальнее. В-третьих, на международной арене доллар продолжает обновлять максимумы лета прошлого года, празднуя рекордный скачок инфляции в стране, который не предполагает бездействия со стороны ФРС», - назвал причины падения рубля к доллару и евро, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.