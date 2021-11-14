Резкий рост курса доллара и евро объяснили

Курс доллара закончил неделю резким ростом к рублю. В пятницу пара доллар/рубль, которая накануне отвоевала отметку 71 руб., рванула на всех парусах, закончив сессию на 72,88.
Аналогично поднялся и евро, закончив вечер на 83,27 руб.
«У рубля исчерпались локальные аргументы в пользу роста, и снижение курса в текущих условиях выглядит закономерно. Во-первых, растет напряженность в «газовых войнах», во-вторых, нефть после обвала в среду так и не может вернуться к росту, а понижательные риски только нарастают. В свете недавнего пересмотра ОПЕК прогноза спроса и роста запасов в США перспектива снижения Brent к отметке 80 долларов за баррель или ниже становится все реальнее. В-третьих, на международной арене доллар продолжает обновлять максимумы лета прошлого года, празднуя рекордный скачок инфляции в стране, который не предполагает бездействия со стороны ФРС», - назвал причины падения рубля к доллару и евро, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
По мнению эксперта, далее угрозой для нашей валюты станет следующий важный экономический отчет из США – во вторник будет обнародована статистика по розничным продажам. Рост показателя выше прогнозов укрепит рынки во мнении, что Федрезерву придется приступать к повышению ставок раньше, чем предполагалось.
Ранее сообщалось, что по мнению эксперта Дмитрия Голубовского, в неблагоприятном случае сохранения геополитических рисков ослабление рубля рискует продлиться дальше, к целям выше 73 за доллар — для начала к 74.5.