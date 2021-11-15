Илон Маск высмеял "налог на миллиардеров"

Основатель компании Tesla Илон Маск высмеял в Twitter "налог на миллиардеров" и заявил, что готов продать еще часть своих акций.

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Ранее 80-летний сенатор Берни Сандерс написал в соцсети, что очень богатые американцы должны платить "свою справедливую долю". "Берни, хочешь, чтобы я продал еще больше акций? Лишь одно твое слово, - а потом добавил. - Постоянно забываю о том, что ты все еще жив".

На прошлой неделе Маск продал часть своих акций в ответ на обвинения в неуплате налогов.